OpenTelemetry : trois facteurs essentiels que les responsables informatiques doivent prendre en compte

OpenTelemetry est désormais largement reconnu par les équipes informatiques comme un standard essentiel afin de gérer et d’optimiser la disponibilité et la performance des applications au sein d’environnements technologiques très fragmentés et dynamiques.

Alors que les entreprises s’orientent vers des stacks applicatifs modernes pour accélérer l’innovation et rendre leurs opérations plus résilientes et agiles, OpenTelemetry leur offre une visibilité détaillée sur leurs applications et les services numériques qui les supportent (tels que les microservices et les conteneurs).

Compte tenu de sa récente apparition, l’adoption de OpenTelemetry n’en est qu’à ses débuts et peu d’organisations (en particulier les grandes entreprises) l’ont mis en œuvre dans leurs environnements cloud native à ce jour.

Cependant, la situation évolue rapidement et la majorité des entreprises l’intègrent d’ores-et-déjà dans leurs plans pour le futur. Et la plupart des responsables informatiques auxquels nous parlons pensent que leur entreprise déploiera ce standard dans les deux prochaines années.

OpenTelemetry est certainement appelé à jouer un rôle important au sein des départements informatiques pendant de nombreuses années. Il est donc important que les entreprises comprennent parfaitement ses nombreux avantages, mais aussi certaines de ses faiblesses.

Elles doivent adopter une approche réfléchie plutôt que de se lancer tête baissée dans sa mise en œuvre.

Voici trois points de vigilance à retenir pour les responsables informatiques qui s’apprêtent à se tourner vers l’OpenTelemetry :

Utilisé seul, OpenTelemetry n’est pas suffisant pour optimiser les performances des applications dans les environnements cloud native

Le standard OpenTelemetry est très performant pour la collecte de données individuelles isolées et leur assemblage, mais il ne fournit pas d’aperçu global et holistique de la performance. En d’autres termes, OpenTelemetry a pour objet de générer des données structurées mais n’aide pas les responsables IT à donner un sens aux volumes de données ainsi générés.

Cela signifie qu’en tant qu’outil autonome, il est très difficile pour les responsables IT de tirer profit de OpenTelemetry, car il génère de tels volumes de données qu’il devient presque impossible de visualiser l’ensemble de la performance d’une application par rapport à sa finalité métier.

De plus, OpenTelemetry n’offre tout simplement pas le même niveau de visibilité que celui que les équipes informatiques ont l’habitude d’obtenir grâce à des agents propriétaires dans leurs environnements on-premise.

Avec OpenTelemetry, les responsables IT n’obtiennent pour l’heure que des traces ou des métriques. Certes, la technologie évolue rapidement – et les logs devraient être ajoutés prochainement – mais il existe actuellement d’importantes lacunes en matière de visibilité.

Cela signifie que les équipes informatiques doivent déployer des outils complémentaires pour améliorer les données qu’elles obtiennent de la part OpenTelemetry et pour les combiner avec d’autres données obtenues par le biais d’agents ou provenant d’environnements cloud public, tels que celles issues de Kubernetes.

Les entreprises ont besoin d’une stratégie hybride pour l’observabilité

Au cours des deux dernières années, le passage à des stacks applicatifs modernes s’est accéléré, les équipes informatiques utilisant de plus en plus des plateformes no-code et low-code pour augmenter la rapidité de la mise en production.

Cependant, la plupart des entreprises gère encore leur informatique en environnement on-premise et cela restera le cas pendant quelques années encore. Le climat économique actuel et les coûts croissants de la migration vers le cloud viennent ralentir un processus déjà assez lent et compliqué.

Les équipes informatiques doivent donc être en mesure de monitorer et de gérer la disponibilité et les performances applicatives dans des environnements on-premise ou cloud natifs. Elles doivent pouvoir obtenir une vue unique sur les composants d’applications qui fonctionnent dans chacun de ces environnements.

Actuellement, de nombreuses équipes informatiques déploient des outils distincts pour surveiller les applications cloud natives et les applications traditionnelles. Cela signifie qu’elles doivent utiliser un mode “écran partagé” et qu’elles ne peuvent pas voir le chemin complet sur le stack applicatif dans son ensemble.

En conséquence, il devient incroyablement difficile de résoudre les problèmes, ce qui signifie que le temps moyen de résolution (MTTR) et le temps moyen de survenance (MTTX) augmentent inévitablement.

Les responsables IT doivent donc développer une stratégie hybride dans laquelle ils mettent en corrélation OpenTelemetry avec le mix applicatif global grâce aux systèmes de surveillance traditionnels basés sur des agents. Ils ont besoin d’une plateforme d’observabilité qui offre la flexibilité nécessaire pour couvrir à la fois les environnements cloud natifs et on-premise – avec OpenTelemetry et des entités basées sur des agents intégrés dans la plateforme.

Les responsables IT doivent mettre en corrélation les données informatiques avec les indicateurs business afin de hiérarchiser les actions

Les responsables IT ne peuvent pas non plus extraire les transactions business (ou métiers) des données OpenTelemetry.

OpenTelemetry se concentre uniquement sur le domaine technique. Les équipes informatiques ont donc besoin d’un moyen d’enrichir ces données et de les relier à l’activité métier de l’entreprise.

En déployant une plateforme d’observabilité qui met en corrélation les données informatiques avec des informations en temps réel au niveau de l’utilisateur et du business, les responsables IT peuvent dès lors réduire la complexité, prendre des décisions plus pertinentes et hiérarchiser leurs actions en fonction des résultats obtenues pour le client et l’entreprise.

La création d’un contexte business tout au long du flux d’applications global permet aux équipes informatiques d’offrir des expériences numériques transparentes à tout moment. Cela permet aussi aux responsables informatiques de suivre l’impact business de leurs investissements dans le cloud et les bénéfices qui en découlent.

Au cours des prochaines années, OpenTelemetry deviendra donc un outil essentiel pour les responsables IT, mais ils doivent s’assurer qu’ils disposent de la stratégie, des outils et des compétences nécessaires pour en tirer le meilleur parti.