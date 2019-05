Opérateurs télécoms : les TPE au coeur de la stratégie de croissance

2019 va incontestablement marquer une nouvelle étape dans l’industrie des télécoms. En effet, le marché est en plein bouleversement avec la prochaine fin du RTC, l’arrivée de la 5G, etc.

Autant d’éléments qui vont faire bouger les lignes existantes. Mais au-delà de ces points, force est de constater qu’une tendance de fond semble émerger chez les grands opérateurs en recherche de nouveaux relais de croissance : une consolidation marquée par des rachats en série.

Un souhait de se renforcer durablement sur le segment professionnel

À ce jour, la majorité des revenus des grands opérateurs du marché français proviennent largement des contrats passés avec le grand public (abonnement fixe/mobile, ASDL et fibre).

Les gains potentiels sur ce segment semblent désormais plus que limités au regard de la saturation du marché et du peu de différences entre les offres et les prix pratiqués.

Cette situation amène les opérateurs à rechercher de nouvelles sources de revenus en se tournant vers une nouvelle clientèle : les professionnels.

Peu ou mal adressés par les grands opérateurs, les professionnels (et particulièrement les TPE) sont désormais au centre de leur stratégie de croissance sur les prochaines années.

Mais pourquoi une telle appétence sur ce segment de marché

La réponse est assez simple. Les petites entreprises constituent à ce jour une manne de plusieurs centaines de milliers de structures qui n’ont que très peu été sollicitées par les grands opérateurs.

Dans ce contexte, ces dernières années, nombre d’opérateurs alternatifs se sont concentrés sur ces cibles et se sont constitués des portefeuilles significatifs. Ces acteurs ont connu pour nombre d’entre eux des taux de croissance exponentiels et se sont positionnés comme les champions dans leurs catégories.

Cette tendance de fond n’a pas échappé aux grands opérateurs qui mettent aujourd’hui en œuvre des stratégies d’investissement massives pour acquérir ces opérateurs alternatifs.

Ces derniers mois, les opérations se sont multipliées à l’image de Bouygues Télécoms avec Nerim ou encore de Free avec Jaguar Network (une opération de 75 millions d’euros).

À travers ces éléments, les grands opérateurs cherchent donc à capter rapidement de nouveaux clients « petites et moyennes entreprises » en absorbant des portefeuilles dimensionnés.

Ce faisant, ils pourront alors prendre pied sur ce marché et se développer plus rapidement.

Les évolutions technologiques à venir

Enfin, ces prochaines années, le marché des télécoms devrait également fortement évoluer avec la transformation progressive des offres au regard des nouveaux usages plébiscités par les collaborateurs des entreprises (notamment les digital natives). A titre d’exemple, la voix devrait ainsi devenir une « simple application » imbriquée dans des dispositifs plus globaux.

Le marché des télécoms connait donc de profondes mutations qui vont contribuer à rebattre les cartes existantes et à modifier la proposition de valeur des grands opérateurs.

Nous nous trouvons donc à l’aube d’une nouvelle époque où les changements organisationnels et les évolutions des business modèles vont fortement s’accélérer.