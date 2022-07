Pourquoi le XDR est indispensable à la sécurité des entreprises ?

Evolution significative de l’EDR, le XDR consolide plusieurs produits en une plateforme harmonisée et unifiée de détection et de réponse aux incidents de sécurité.

La technologie XDR, pour détection et réponse étendues, est porteuse de nombreuses promesses. Mais comment déterminer si elle a du sens pour votre entreprise ? Comment sont gérées la détection et les réponses aux menaces ? Que se passe-t-il une fois sa mise en place ? Et comment les équipes SOC peuvent-elles l’utiliser de manière efficiente ?

Le terme « étendu » fait notamment référence à la capacité d’aller au-delà des points d’extrémité pour atteindre l’infrastructure du réseau et du cloud. Cette capacité à couvrir plusieurs infrastructures ou domaines est le dénominateur commun de la technologie XDR.

Pourtant, l’XDR est plus qu’un produit ou une solution : c’est une approche de la sécurité qui modifie les processus et encourage une coordination plus étroite entre les différentes fonctions et les différents rôles, comme les analystes SOC, les détecteurs des menaces, les intervenants en cas d’incident et les responsables informatiques.

La technologie XDR : un seul et même outil pour une utilisation simplifiée

L’XDR met l’accent sur la suppression de la complexité et sur l’amélioration de la détection et de la compréhension des risques pour agir plus rapidement en cas de menace. Le XDR comprend des fonctions de sécurité multiples, des données intégrées et conservées, et des vecteurs de contrôle qui travaillent ensemble pour obtenir une meilleure efficacité opérationnelle de la sécurité.

Les partenariats intégrés qui unifient les défenses et rationalisent les efforts entre les domaines et les vecteurs sont une composante essentielle de l’XDR, car l’éventail des capacités de détection et de réponse suggère qu’il ne peut être atteint par un seul fournisseur exclusif.

Bien qu’il soit plus facile de souscrire à une « suite » XDR qui comprend la plupart des outils nécessaires, certaines fonctions de sécurité essentielles d’un autre fournisseur méritent d’être intégrées pour assurer une détection et une réponse plus efficaces.

Un autre avantage considérable de l’XDR est l’accélération des efforts d’investigation qu’il permet en offrant une analyse automatique des recherches, découvertes de menaces et des incidents, permettant ainsi de réduire la fréquence des cycles d’attaque.

En outre, la fonction de hiérarchisation des menaces aide à déterminer quelles menaces sont prioritaires en fonction de facteurs tels que l’impact d’une menace lorsqu’elle implique des données très sensibles ou la désactivation d’un service critique. Des informations sur les tendances clés, comme le secteur d’activité et la localisation, peuvent également révéler une prévalence élevée.

Une technologie accessible à tous

Le XDR peut fonctionner pour n’importe quelle organisation. Cependant, les bénéfices et avantages de l’efficacité du SOC dépend de la maturité actuelle de l’entreprise en matière de cybersécurité et de sa volonté d’adopter les processus requis.

La promesse de corréler les données dans l’ensemble de l’entreprise permettra d’éliminer les actions manuelles destinées à interpréter les données et obtenir une compréhension meilleure et exploitable d’une menace – une bonne chose pour les organisations quel que soit son niveau de maturité.

Les entreprises qui ne disposent pas de ressources ou d’expertise et qui n’analysent pas en profondeur leurs données, apprécieront cette étape de corrélation et d’investigation et seront susceptibles de faire appel à un fournisseur de services gérés qui offre ces capacités.

Les organisations de cybersécurité de niveau de maturité moyen à élevé disposant d’une expertise n’auront pas besoin d’effectuer un travail manuel pour donner un sens aux données. C’est le point d’impact le plus important : aider les organisations plus matures à réagir rapidement à une menace potentielle ou à une menace en cours. Compte tenu des niveaux de préparation, le choix d’une technologie XDR variera en fonction de chaque organisation.

Comment choisir son fournisseur XDR

Quelle que soit l’entreprise, Il est essentiel de s’associer à un fournisseur qui contribuera à garder une longueur d’avance sur les adversaires, à s’adapter aux nouvelles menaces et à accélérer la détection et la réponse. Cet écosystème de sécurité va au-delà des capacités XDR de base et se concentre sur la prédiction proactive et la hiérarchisation des menaces, plutôt que de se contenter de réagir après une attaque.

Cela signifie que le SOC consacre moins de temps à des exercices de simulation d’erreur nécessitant des semaines d’enquête, mais qu’il peut réagir plus rapidement pour protéger votre organisation.

Il est nécessaire de bien évaluer son fournisseur avant de le choisir. Si certains fournisseurs prétendent avoir une vue totalement unifiée dans un outil unique ou une solution XDR intégrée, il convient de se demander si les données provenant de tous les vecteurs distincts ont été automatiquement évaluées et triées, et si le système fournit ou non des étapes suivantes significatives et exploitables.

Le chemin vers le XDR comporte toute une série d’étapes pour améliorer la sécurité des entreprises. La résilience face aux cyber-risques exige une approche XDR proactive, ce qui, pour certains, représente l’étape la plus importante dans ce parcours. Cependant, c’est en disposant d’un système XDR doté de fonctionnalités avancées que vous pourrez garder une longueur d’avance sur les menaces.