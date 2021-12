Pourquoi les développeurs sont les héros oubliés de la crise sanitaire ?

Face à l’impératif, toujours plus fort sur les équipes DevOps, de mettre rapidement en service les applications, les développeurs subissent et supportent une pression considérable.

Les entreprises ont dû relever des défis de tous genres depuis le début de la crise sanitaire et les développeurs n’ont pas fait exception. Bien sûr, ils ont dû s’assurer de pouvoir travailler à distance, mais ils ont aussi été confrontés à une activité accrue liée à la demande massive de services en ligne, engendrée par les confinements.

Cependant, les dirigeants ont-ils conscience de la situation critique des développeurs et mesurent-ils, à sa juste valeur, l’importance de la contribution de ces équipes dans l’accélération de la transformation numérique entreprise par de nombreuses organisations.

Soutenir les équipes de développement

Une étude récente menée par Couchbase auprès de 450 responsables informatiques, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, pour rendre compte de l’ampleur des défis surmontés par les développeurs en matière de transformation digitale, assure que les dirigeants d’entreprises estiment que le rôle joué par les équipes de développement au cours de l’année écoulée est primordial.

Avec de nombreuses entreprises contraintes de déployer leurs plans de transformation numérique initialement prévus sur cinq ans, en l’espace de quelques mois, 92 % des personnes interrogées s’accordent à dire que les développeurs ont apporté une aide considérable.

L’adaptation à de nouvelles méthodes de travail et l’ajustement à l’évolution rapide du marché étant devenus la norme, il n’est pas surprenant que les développeurs aient été les véritables héros de cet accomplissement. Il est clair qu’en faisant preuve de souplesse dans l’ajustement de leurs objectifs en cas de besoin et dans la canalisation de leurs ressources, ils ont joué un rôle déterminant dans les efforts de réponse à la crise.

Un sentiment de mécontentement grandissant

Si les développeurs jouent un rôle essentiel dans les stratégies de transformation numérique des entreprises, ils sont également soumis à une forte pression. Ils ont dû trouver un équilibre entre un rôle quotidien souvent éprouvant et la nécessité de contribuer à l’innovation, tout en étant confrontés au passage au télétravail. Face à l’impératif, toujours plus fort sur les équipes DevOps, de mettre rapidement en service les applications, les développeurs subissent et supportent une pression considérable.

Il n’est donc pas surprenant que, lorsqu’on interroge les organisations sur les raisons des plaintes de leurs équipes de développeurs, 49 % indiquent que ces derniers étaient amenés à accomplir de multiples tâches dans un temps limité. Après une année où la réactivité aux événements imprévus a été la norme, il est sans doute inévitable et compréhensible que les équipes de développeurs soient en retard sur leurs projets actuels. Pourtant, il s’agit là d’un problème de gestion et de moyens, auquel il faut remédier pour que les entreprises continuent d’opérer.

L’importance de fixer des objectifs précis

Si les organisations ne parviennent pas à optimiser le potentiel de leurs développeurs, on peut craindre que les progrès réalisés soient ralentis et que les entreprises se retrouvent devancées par leurs concurrents. Il est intéressant de noter qu’en dépit de l’importance de la contribution des développeurs au bon fonctionnement de l’entreprise, 40% des répondants peinent à fixer des objectifs clairs et mesurables pour les équipes de développeurs.

De toute évidence, doter les équipes de développeurs d’outils technologiques adéquats est une priorité pour assurer le succès de DevOps, mais, s’assurer qu’ils comprennent clairement les objectifs et la stratégie de l’entreprise à long terme est tout aussi important pour garantir cette réussite. Les équipes peuvent alors identifier et résoudre les problèmes auxquels elles font face, et s’assurer que les compétences et les talents des développeurs sont mis à contribution de manière qu’ils soient profitables dans le temps.

La voie à suivre

Pour résoudre ces problèmes et réduire la pression sur les développeurs, il faut doter les équipes des outils de communication, des conseils et de la technologie dont elles ont besoin pour y parvenir. Cela signifie qu’il faut les libérer des contraintes liées au patrimoine technologique parfois non-adapté à leur mission, et ne plus attendre d’eux qu’ils s’adaptent immédiatement aux nouvelles technologies. En prenant le temps de communiquer en toute transparence avec les développeurs, en tâchant d’estimer avec exactitude leur apport à l’entreprise, en tenant compte des obstacles qui se dressent sur leur chemin, les dirigeants aideront assurément les équipes à être plus efficaces et plus performantes.

C’est d’autant plus important que la valeur des développeurs pour l’entreprise est sans aucun doute en hausse. Pour preuve, on a constaté une hausse de 20 % de leurs effectifs en 2020. Si les DSI peuvent reconnaître et récompenser leur travail devenu vital, il est impératif qu’ils les soutiennent dans les temps à venir, en commençant par communiquer plus efficacement pour s’assurer qu’ils œuvrent pour les mêmes objectifs, en collaboration avec l’équipe informatique au sens large. Les pressions associées à la transformation numérique ne disparaîtront certainement pas, mais la prise de mesures telles que celles-ci permettront de s’assurer que les obstacles à venir seront plus surmontables.