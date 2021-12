Avec la crise de la COVID-19, l’équivalence de plusieurs années de transformation numérique des entreprises s’est réalisée en quelques semaines seulement. D’après le rapport State of the API Economy 2021 (« État de l’économie des API 2021 »), 75 % des entreprises se sont concentrées sur leur transformation numérique en 2020 et deux tiers d’entre elles ont augmenté leurs investissements.

Les entreprises adoptent des outils créés par des éditeurs de logiciel qui sont, en grande majorité, des solutions SaaS. Or, ces solutions SaaS reposent sur un principe simple : plus aucune contrainte d’installation de logiciel car tout est disponible sur le cloud !

Ainsi, aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a que des solutions SaaS. Et, même si les entreprises comprennent le concept d’API, qui existe depuis 20 ans, il y en a encore peu qui sautent le pas pour mettre en œuvre la solution au sein de leur organisation.

Quel impact ont les infrastructures SaaS sur la fonction finance ? Quelles différences entre les ETI et les grands groupes ? Quels sont les bénéfices d’une infrastructure SaaS ?

La fonction finance

S’il y a bien un département qui est plus lent à se transformer, à se moderniser, c’est celui de la fonction finance. Il reste très statique et complexe à changer malgré ses enjeux importants. Dans ce contexte, les APIs ne sont pas exploitées à leur maximum, leur intégration n’est pas optimisée. L’échange de fichiers volumineux se fait encore aujourd’hui en différé et durant la nuit pour faciliter le travail des équipes en journée.

Les fonctions financières ont vu l’urgence de se moderniser, surtout depuis la crise sanitaire. Très souvent pieds et poings liés avec leur système d’information, ces départements n’ont pas toujours l’agilité nécessaire pour faire évoluer leur socle technique, celui ne dépendant pas de leur service.

Le nouveau rôle du CFO

Cependant, l’apparition de la crise COVID-19 et la maturité des solutions cloud ont fortement modifié la fonction du CFO et accéléré sa transformation. Le rôle du CFO est devenu de plus en plus important et a même été le catalyseur des entreprises face à cette crise sanitaire inédite. La situation économique leur a demandé de se digitaliser, en quelques semaines seulement, pour simplifier leurs processus de gestion.

C’est dans ce contexte, que les CFO voient leur travail facilité surtout lorsque cela concerne la gestion de la performance financière, la consolidation, la clôture ou encore la révision comptable.

Le SaaS est une belle opportunité pour le CFO qui peut, par conséquent, faire face, par exemple, à une forte croissance du volume de traitement de ses données. Il peut enfin se concentrer sur son cœur de métier tout en réduisant les coûts d’infrastructure.

Quelles différences entre petites et grandes structures ?

Ill reste cependant un obstacle de taille : plus l’entreprise est grande, plus le CFO a un rôle de manager. Il passe beaucoup de temps à gérer des équipes, des process et des stratégies.

Dans les startups ou plus petites entreprises, le CFO aura un rôle beaucoup plus opérationnel. Il va devoir jongler entre ses différentes missions et l’aide qu’il va pouvoir trouver est bien plus technologique qu’humaine. Aussi, la possibilité d’adopter de nouveaux outils est plus simple, rapide mais surtout stratégique. Ainsi, les PME se posent moins de questions et ont réussi à s’adapter plus facilement au monde du SaaS. Le cloud apporte l’agilité nécessaire à leur transformation digitale.

Les disparités entre les grandes entreprises et les petites entreprises sont donc encore fortes. La différence avec les ETI est que, de par leur taille et leur historique informatique, les ETI et Grands Comptes sont plus structurées pour intégrer les infrastructures SaaS.

C’est d’autant plus vrai que dans l’industrie du logiciel, les éditeurs logiciels sont aujourd’hui nativement ouverts aux API. Tous les acteurs utilisent des architectures cloud modernes.

API : un levier de croissance…

Aujourd’hui, les API sont une opportunité que beaucoup d’entreprises utilisent comme levier de croissance. Par exemple, les grands acteurs d’e-commerce comme Ebay ou Amazon, se sont emparés des API depuis longtemps et ont pu bâtir des empires.

Parallèlement, les API fournissent un soutien nécessaire, aux équipes de développement, pour traiter de nombreux problèmes. Elles sont de véritables sources de valeurs stratégiques pour les entreprises.

D’après le cabinet Gartner, les API augmentent considérablement les ventes : par exemple pour Salesforce elles génèrent 50% du CA, pour eBay 60 % et pour Expedia 90 %. Et, toujours d’après Gartner, 65 % des revenus des fournisseurs mondiaux de services d’infrastructure proviendront d’ici à 2023 des services proposés par les API.

… et des directives

Il existe désormais des directives communes, consacrées à la conception d’API, qui permettent d’améliorer leur fonctionnalité et leur flexibilité.

En effet, les prix ont baissé et la mise en place est beaucoup plus facile.

Les entreprises n’ont plus besoin de maintenir et d’héberger leurs applicatifs sur leurs propres infrastructures. Cela permet de réduire les coûts car il n’y a plus besoin de matériel, ni d’approvisionnement, de maintenance, de licence de logiciel ou même d’installation et de support. Par ailleurs, grâce aux API en mode SaaS, les entreprises ne dépendent plus que d’un fournisseur pour développer une fonction particulière, ce qui facilite la transformation numérique.

Nous constatons que la crise a été un véritable accélérateur, que les solutions cloud sont matures et sécurisées, que tous les outils sont là, le marché également, mais que les grands comptes n’ont, pour la plupart, pas sauté le pas des API. Cependant, la crise de la COVID-19 les a forcé à passer en infrastructures SaaS.

La mise en place d’API en mode SaaS est bénéfique mais encore complexe pour certaines professions, certaines entreprises. L’évolution des technologies est perpétuelle et rapide. Il va donc falloir s’adapter à l’ouverture des systèmes.

Il ne reste qu’à prendre en compte la puissance des API pour que les ETI soient aussi agiles que les PME !