Quel salaire pour les CTO et Tech Leaders en France en 2019 ?

Entre les très seniors, les fraîchement nommés, les managers de grandes tribus, les pilotes de plus petites escadrilles, les founders en Seed, série A, B ou C… pour parler de salaire mieux vaut faire preuve de discernement.

C’est ce qu’a fait Tech.Rocks. Son étude dresse les tendances de la profession. Elles proviennent de données collectées auprès de 108 tech leaders.

82 000 €, la référence

Sur cette base, un premier indicateur se distingue, le salaire moyen. Il s’élève à 82 000€ (avec un écart type de 31 000€). Montant auquel s’ajoute les bonus, autour de 5 000€. Ceci étant posé, on peut maintenant dissocier différents niveaux à partir d’éléments qui conditionnent les fiches de paie.

« Salaire selon expérience »

La dimension expérience, pour commencer, est sans doute celle qui naturellement influence le plus le salaire. L’étude le confirme et éclaire surtout la façon dont il augmente durant une carrière. Spoiler, il est amené à quasiment doubler en l’espace de 15 ans (voir Figure 2).

Dans la pratique, les jeunes directeurs/trices en poste depuis moins de 5 ans gagnent 54 000€. Entre 5 et 10 ans, ils/elles progressent de 38% et passent à 75 000€1.

Les gaps suivants ont tout autant d’intensité. À partir de 10 ans d’expérience, la valeur (théorique) d’une année croît de 5 400€. “ On le remarque dans la plupart des métiers tech. Les capacités à gérer des problématiques se renforcent dans le temps. Elles valent naturellement plus ”, souligne Jean Lebrument, cofondateur, CTO et CPO de Brigad.

La pluridisciplinarité paye-t-elle ?

Ajoutez au temps une ou plusieurs variables “responsabilité”, que se passe-t-il sur les montants ? Premier scénario, parmi les CTO interrogés, ceux qui assurent en même temps les fonctions de CPO et de Helpdesk ont tous une rémunération inférieure à leur moyenne (par classe d’expérience). En revanche, ceux qui ont la double casquette CTO et CPO la dépassent.

Quoi qu’il en soit, il est possible d’établir que le temps confère de la valeur. Un ou une directeur/trice technique affine son rôle et ses compétences au fur et à mesure que les années s’enchaînent. Ainsi, il ou elle se consacre davantage au coeur de son métier, délègue certaines activités, au profit de ses revenus.

Le poids de l’envergure

La taille de l’entreprise, celle des équipes à encadrer, impactent-elles le salaire d’un CTO? Plus la taille de l’équipe est importante plus la rémunération est importante (voir distribution figure 2), visiblement lié au poids de l’expérience aussi. L’écart est net entre les dirigeants de moins de 10 personnes et ceux de 10 à 30. Quelques 30.000€ les séparent. Ils reçoivent respectivement en moyenne 60 et 90 000 € . Pour autant, les plus petits multiplient les activités. Plus de 51% d’entre eux portent à la fois la casquette CPO et Helpdesk, contre 32% de leurs confrères.

Le principe est le même pour les managers de tribus encore plus grandes. La rémunération atteint près de 97 000€, pour les leaders de 30 à 80 collaborateurs, dont 47% sont uniquement concentrés sur des missions de CTO.

“On le remarque dans des équipes de moins de 10 talents, le CTO peut encore être à la fois contributeur individuel et manager. Au delà, il s’écarte du chemin critique dans la production de code, le métier change. La management et organisation devient son activité principale. Ce changement de métier peut réduire structurellement les profils de CTO disponibles qui peuvent/souhaitent accompagner l’entreprise.”, précise Youen Chéné CTO et CPO de Saagie.

L’effet des levées

Quid des founders dont le salaire est en partie fonction des phases de levées de fond ? En Seed, un CTO part travailler le matin pour 50 000 €. C’est un tiers de moins qu’un autre dont la startup est passée en série A. En série B, les choses s’accélèrent encore, la rétribution s’élève alors à 94 000€ (voir distribution Figure 3). “ Quand on monte sa boîte, la plupart du temps, on ne se paie pas ou au minimum syndical. On doit prouver notre modèle avec peu de moyens. Chaque euro compte. Viennent ensuite les levées de fonds successives. La logique change, les investisseurs souhaitent qu’on vive sereinement pour être focus à 100% sur la croissance de l’entreprise ”, ajoute Jean Lebrument, co-fondateur, CTO et CPO de Brigad.

Comment passer la barre symbolique des 100 000€ ?

Nous avons identifié trois façons de passer la barre des 100 000€, la première est réalisée par les founders qui atteignent les 100 000€ lorsque leur levée fait une série C, la seconde correspond à un CTO avec une équipe de plus de 30 personnes si on intègre les bonus (en moyenne de 14 300€). Enfin, comme on l’a vu plus haut, à partir d’une quinzaine d’année d’expérience, ce cap est aussi franchi grâce aux bonus. Ainsi ce cap est franchi par près de 30% des répondants.

Les femmes gagnent peut-être plus que les hommes

Le management d’équipes digitales et technologiques est un métier où les femmes ont toute leur place. Encore peu représentées on sent un frémissement positif. Et la bonne nouvelle dans tout cela c’est que les chiffres de notre sondage, bien qu’insuffisant pour être représentatif, montrent qu’elles sont légèrement plus payées que les hommes : avec 15 ans d’expérience en moyenne elles gagnent près de 10% en plus. Nous tenterons de vérifier cette hypothèse lors d’un prochain sondage.

À quel niveau de rémunération pouvez-vous prétendre ?

Les profils ci-dessous vont vous aider à le cerner.

Un CTO de moins de 10 ans d’expérience aux commandes d’une team de moins de 10 personnes: 60 000€ Un Co-fondateur touche en moyenne 51 500€ Un Non Co-fondateur touche en moyenne 70 000€

Vous avez entre 10 et 20 ans d’expérience et managez une équipe entre 10 et 30 personnes, vous pouvez compter sur environ 90 000€

Vous avez plus de 15 ans d’expérience, êtes associé d’une startup qui vient de réaliser sa Série A, vous pouvez prétendre à environ 97 000€

Vous avez une expérience de plus de 15 ans d’expérience, le fixe est à 106 000€