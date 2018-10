Qu’est-ce que la 5G implique pour les entreprises ?

Avec un nombre d’abonnements estimé à un demi-milliard d’ici 2022, l’augmentation significative des vitesses offertes par la 5G devrait stimuler l’utilisation des données mobiles, jusqu’à un tout autre niveau. En gardant cela à l’esprit, les consommateurs et entreprises se préparent au déploiement de la 5G. En effet, un rapport récent de Deloitte affirme qu’elle « présente le potentiel évident d’offrir toute une gamme de nouvelles capacités optimisées, ce qui manque actuellement aux technologies mobiles existantes.

L’impact de la 5G sur les entreprises

La 5G fait déjà sensation dans diverses industries. Les recherches d’Ericsson sur l’influence de la 5G au sein de dix secteurs clés, dont la manufacture, la santé, l’énergie et les services publics, ont montré que 78 % des participants pensent que cette technologie leur permettra d’améliorer leurs offres aux clients ou d’en développer de nouvelles. Il est donc évident que la 5G représente une opportunité formidable pour les entreprises, notamment dans le cadre de la transformation numérique de leurs opérations et infrastructures, mais comment peuvent-elles parvenir à cela ?

L’élément le plus évident est le rôle crucial que devrait jouer la 5G pour les entreprises en termes d’optimisation de leurs capacités de travail mobile et à distance, permettant ainsi à leurs collaborateurs de travailler de manière plus rapide, efficace et productive où qu’ils se trouvent, de chez eux ou sur un site client. Il est peu probable que son impact soit exagéré à l’ère de l’IoT, puisqu’elle contribuera à l’amélioration de la gestion des données et des vitesses de transfert d’informations de plus en plus capitales pour les opérations de l’ensemble des industries. L’envers de la médaille réside évidemment dans le défi grandissant que représente la sécurité des données sensibles d’entreprises contre des cybermenaces de plus en plus intelligentes et avancées.

Les menaces à la sécurité liées à la 5G

Un rapport de ThreatMetrix, une entreprise spécialisée en analyse des risques, a dévoilé que 80 millions de tentatives de cyberattaques ont été menées en Europe au cours du premier trimestre 2018, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente. La 5G offrira de meilleures vitesses que les technologies 4G et LTE, mais induira plus de menaces, les cybercriminels visant à exploiter les faiblesses engendrées par la main d’œuvre de plus en plus mobile et le nombre en constante augmentation de points de connexion à internet à travers le réseau, deux éléments renforcés par la 5G.

L’étude sur la maximisation de la mobilité de Toshiba a révélé que la sécurité des données est l’une des priorités d’investissement pour près de la moitié (48 %) des responsables informatiques cette année, en termes de gestion des données générées par les technologies M2M et IoT, que beaucoup considèrent comme un défi majeur de sécurité de la 5G.

Un article récent de l’Université de Surrey le confirme, affirmant que « la sécurité est fondamentale pour le déploiement réussi des réseaux 5G à travers un large éventail de marchés verticaux ». Cela entraine la montée de nouvelles technologies pour surmonter cette menace, notamment les solutions mobiles d’Edge Computing, qui permettent de crypter localement les communications de données et de les traduire en protocole de communication avant de les envoyer sur le réseau principal de l’ensemble via le Cloud.

La 5G et le Edge

La sécurité étant naturellement une priorité majeure pour de nombreuses entreprises, les solutions d’Edge Computing devraient gagner en popularité afin d’augmenter le périmètre de sécurité à l’ère mobile. Mais les avantages de telles technologies ne se limitent pas simplement à la sécurité des données. Elles contribuent également à la création d’une main d’œuvre plus efficace et productive en traitant les données via le Edge, ce qui a pour avantage supplémentaire de réduire les données inutiles et la pression considérable sur les services du Cloud.

De telles solutions peuvent également faire office de passerelles pour commercialiser des appareils partenaires alimentés par l’IoT, dont un grand nombre commenceront à trouver leur place dans ce monde une fois que la 5G sera plus accessible. Les objets connectés, et plus particulièrement les lunettes intelligentes, sont probablement le meilleur exemple de cela.

D’après les recherches de Toshiba, les responsables informatiques sont convaincus que la 5G est le facteur le plus susceptible de stimuler l’essor des lunettes intelligentes pour les applications industrielles et professionnelles dans les années à venir. Ces solutions, offrant la possibilité de fournir aux travailleurs à distance et sur le terrain de nouvelles capacités, pourraient révolutionner la façon dont nous travaillons à l’ère de la 5G. Un technicien effectuant la maintenance annuelle d’une chaudière, par exemple, pourrait utiliser les lunettes intelligentes pour en afficher les schémas, pouvant effectuer les réparations et l’assistance en mains-libres, ainsi que faire son rapport en temps réel.

La 5G offrira aux entreprises un niveau de productivité et de connectivité optimal, mais bien qu’elle présente davantage d’opportunités que les technologies qui l’ont précédée, la sécurité restera un problème dans le paysage informatique. La 5G a donc la capacité de faire office de catalyseur pour les nouvelles technologies et celles à venir, plutôt que d’optimiser celles plus traditionnelles, ce qui sera de la plus haute importance pour les entreprises au cours des prochaines années. Les solutions telles que le Edge Computing bénéficieront énormément des capacités de la 5G et les technologies en question pourront aider les entreprises à maximiser le potentiel de ce nouveau réseau aussi bien sur le plan de la mobilité que de la sécurité.