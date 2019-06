Responsable architecture d’entreprise : comment le métier a évolué

Le métier de responsable de l’architecture d’entreprise et de l’innovation technologique évolue pour mieux accompagner l’entreprise dans sa digitalisation.

Les responsables de l’architecture d’entreprise et de l’innovation technologique ont la lourde tâche de conseiller leurs DSI et dirigeants sur la stratégie digitale de l’entreprise, mais aussi sur l’innovation et les transformations à mettre en œuvre.

Les chefs d’entreprise d’aujourd’hui sont amenés à prendre position sur l’usage des technologies stratégiques que sont l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et l’Internet des Objets (IoT) pour que leur entreprise reste en pointe et armée face à la compétition.

Dans cet article, nous allons analyser l’évolution du métier de responsable de l’architecture d’entreprise et de l’innovation technologique, l’impact des technologies émergentes et stratégiques, et les plateformes numériques destinées aux entreprises.

En quoi le rôle de directeur de l’architecture d’entreprise et de l’innovation technologique a-t-il changé ?

Aujourd’hui, le responsable de l’architecture d’entreprise aide les cadres dirigeants — ceux du service IT comme les autres — à identifier où et quand les technologies émergentes et stratégiques peuvent trouver leur place dans le business model de demain.

Ses recommandations vont par la suite orienter les décisions d’investissement portant sur la prochaine génération de technologies destinées aux processus.

Une fois déployées, ces technologies apportent les résultats attendus lors des phases de conception et de planification. Les organisations qui sont en pleine transformation digitale confient à leurs architectes d’entreprise le soin de comprendre et d’analyser l’impact des technologies émergentes et stratégiques.

C’est à ces experts qu’il appartient de définir de façon pragmatique les atouts que les plateformes digitales peuvent conférer à l’entreprise moderne, et de comparer les résultats effectifs à ceux initialement prévus.

Quelles tendances technologiques l’architecte d’entreprise doit-il surveiller de près ?

Le responsable de l’architecture d’entreprise et de l’innovation technologique doit être au fait des tendances technologiques stratégiques pour imaginer des modèles économiques et opératoires nouveaux et les intégrer à ses écosystèmes d’entreprise.

Les responsables de l’architecture d’entreprise doivent également prêter une attention toute particulière aux inquiétudes que suscitent les questions de protection des données personnelles et d’éthique, ainsi qu’aux technologies mises en œuvre pour les dissiper.

Enfin, il est recommandé à chacun d’entre eux de prendre rapidement position sur l’impact de l’informatique quantique qui est vouée à avoir un impact global à brève échéance.

Pourquoi les plateformes digitales d’entreprise sont un facteur clé de succès ?

En harmonisant objectifs commerciaux et informatiques, on peut aboutir à une vision collective qui servira de socle à l’établissement d’une plateforme numérique d’entreprise.

D’ici deux ans, 40 % des organisations feront appel à des architectes d’entreprise pour stimuler le développement d’innovations rendues possibles par l’émergence de nouvelles technologies.

Comme le dit le DSI d’une multinationale du monde de la tech, « à chaque fois que nous menons un projet qui nous fait avancer vers la digitalisation, nous demandons en premier lieu à une équipe d’architectes d’entreprises d’analyser notre secteur et les autres afin d’auditer ce qui se passe à un moment précis et d’identifier les éléments qui participeront demain à l’accélération de la transformation digitale. »

D’Amazon à Uber, l’éclosion des plateformes digitales a donné naissance à des modèles économiques comptant parmi les plus performants. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’un nombre croissant d’entreprises aient fait de la création d’une plateforme de ce type une des priorités de leur stratégie digitale. Cette dernière répondra aussi bien aux besoins architecturaux que commerciaux.

Les meilleures équipes d’architectes d’entreprise sont étroitement associées au développement de la plateforme, de la modélisation des écosystèmes à l’élaboration du business model, en passant par la conception des architectures modulaires orientées services sans quoi rien ne serait possible.