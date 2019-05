Smartphones : 3 choses à savoir pour une charge optimale

Apporter un soin particulier à la charge de son mobile est plus que jamais un sujet stratégique à bien des égards.

Souvent considéré par les utilisateurs comme une simple action, charger son mobile peut avoir des répercussions importantes sur les performances de son téléphone et la durée de vie de sa batterie.

La charge est en effet un sujet technique et a un impact direct sur l’électronique embarquée dans le téléphone et sa batterie. C’est dans ce contexte qu’il est fondamental de ne pas charger son téléphone n’importe comment et d’utiliser des matériels (chargeurs et câbles de qualité) qui respectent les spécificités du mobile.

Plusieurs standards à prendre en compte



Power Delivery, Quick Charge… Autant de standards à prendre en compte.

On peut aussi évoquer la technologie Smart IC qui s’affranchit des technologies dédiées en analysant les besoins du téléphone et en adaptant la charge à ses spécificités.

On notera aussi que les chargeurs sont aujourd’hui de plus en plus puissants (près de 30 watts contre 5 il y a encore peu de temps) et qu’il est fondamental que les câbles utilisés puissent supporter ces puissances.

Toujours en matière de charge, une tendance semble s’installer durablement au travers de l’induction. En effet, cette nouvelle approche est garante de nombreux bénéfices, et ce, à différents égards. Le principal est que le téléphone soit chargé sous forme de micro charges. On dépose son téléphone plusieurs fois par jour pour compléter la charge et les fréquences de charges respectent les spécificités du mobile.



Le câble est un élément déterminant



Sur ce point, on comprend bien qu’au-delà du chargeur, le câble est un élément déterminant.

Dans ce contexte, tous les câbles ne se valent pas et des différences majeures existent : tête de charge, câbles en eux-mêmes et matériaux utilisés, etc.

Au niveau des câbles, on citera évidemment les câbles de chargeurs, mais aussi ceux utilisés dans les voitures par exemple.

Les utilisateurs de smartphones et tablettes doivent comprendre qu’il est utile de ne pas utiliser n’importe quel matériel pour charger leurs téléphones et notamment des produits d’appel qui risquent d’endommager définitivement leurs devices dont les plus chers dépassent les mille euros.





L’impact d’une mauvaise charge au-delà des aspects technologiques



En chargeant mal son mobile, les consommateurs s’exposent à ne pas bénéficier de performances optimales et à limiter la durée de vie des batteries. À une époque où le mobile est un point d’accès stratégique à l’ensemble des services personnels et professionnels que nous utilisons, cette possible indisponibilité est un axe à prendre en compte avant de charger son mobile de telle ou telle manière.



Ne pas confier la charge d’un appareil électronique aussi central que son smartphone à n’importe quel dispositif est donc crucial.

Photo : © Samsung