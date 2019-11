Stockage dans le Cloud : généraliser est une nécessité, mais pas sans confiance

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dans ce contexte, force est de constater que différentes opérations comme le collaboratif, le stockage d’informations et la sécurité ont connu de profondes évolutions grâce au Cloud.

Sur ce point, différents pionniers et grands acteurs, essentiellement nord-américains, ont largement trusté le marché en proposant des offres attractives. Nous pourrions évoquer par exemple le service Amazon S3 qui permet de stocker ses données dans le Cloud à un tarif compétitif.

Attention aux notions de monopole et de souveraineté

Comme nous l’avons précisé, des services performants de stockage dans le Cloud existent et sont massivement utilisés. Si ces derniers ont permis de lancer une tendance et de démocratiser l’utilisation de services de stockage, nous pouvons tout de même nous poser plusieurs questions quant à l’émergence d’offres alternatives. En effet, n’oublions pas que le stockage de données est un sujet sensible et que de nombreux points doivent être pris en considération comme la sécurité, la réglementation, la souveraineté nationale, le prix, etc.

Il est également légitime de chercher à ne pas être contraint à utiliser des offres en quasi-monopole. Autant d’éléments qui doivent être abordés et permettre d’encourager des fournisseurs de services nationaux à proposer des offres concurrentes garantissant également un très haut niveau de service. Dans ce contexte, nombre d’opérateurs, hébergeurs et professionnels des services IT français montent au créneau pour lancer des services de stockage dans le Cloud : données, applications, etc.

Miser sur l’innovation et la proximité

Cependant, pour remplir leurs promesses, les offres alternatives doivent avant tout miser sur l’innovation, la confiance, le service et la proximité. En combinant ces quatre notions, il leur sera alors possible de développer leur compétitivité et d’afficher un avantage concurrentiel certain. En effet, si le Cloud peut paraitre « virtuel », les entreprises sont tout de même particulièrement attachées aux notions de proximité, de support et de service.

Cette proximité ne peut se délocaliser et représente un atout fondamental, notamment pour les ETI et les PME. Concernant l’innovation, bien que les grands acteurs internationaux du marché disposent d’une force de frappe évidente, la bataille n’est pas pour autant perdue et nombre d’offres nationales tirent aujourd’hui leur épingle du jeu en proposant des fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

Sur un marché en très fort développement (croissance annuelle à deux chiffres selon la plupart des études publiées par les grands cabinets d’analystes IT), il est donc stratégique que les acteurs nationaux se positionnent en alternatives crédibles et permettent aux entreprises de toute taille de déposer et stocker leurs données dans le Cloud. Ce faisant, les professionnels travailleront dans des environnements de confiance et pourront optimiser et rationaliser leurs processus de stockage de données.