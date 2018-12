Témoignage – Un testeur immergé dans le monde de l’agilité

J’ai eu l’opportunité d’acquérir plusieurs notions théoriques sur l’Agilité, à travers les certifications passées ISTQB© Certified Tester, Advanced Level et IQBBA© Certified Foundation Level, Business Analyst. Cela m’avait donné le goût d’en savoir plus sur le sujet et de pouvoir expérimenter de nouvelles méthodes de travail et approches vis-à-vis du Test.

En revenant de mission, mes vœux ont été exaucés : j’allais être affecté sur des projets menés en mode Agile. On m’a tout d’abord donné du temps pour m’autoformer : articles sur internet et publications internes sur le sujet. Puis vient le temps de la pratique.

Mes premières expérimentations

Il faut se confronter rapidement à la pratique, pour réellement appréhender le sujet et monter en compétences par l’expérience. J’ai pour cela participé à des revues de conception sur des User Stories et des Tests d’Acceptance.

Ce fut le temps des premiers Daily Meetings, la découverte du logiciel de suivi de tickets et projets JIRA, et rapidement les premières questions pratiques, structurantes en vue d’une réelle montée en compétence sur le sujet.

L’encadrement et l’aide d’experts Agiles m’ont alors été précieux. Ensemble, on échange avec les développeurs et le Proxy Product Owner du projet (PPO, ou référent fonctionnel applicatif). Bref on fait de l’Agilité !

Le grand saut

Quelques semaines plus tard, enfin, le grand saut : l’intégration à part entière sur un projet from scratch en mode Agile, en tant que PPO. Je participe alors aux ateliers de cadrage pour l’élicitation du besoin client, à l’élaboration du plan projet, au Sprint Planning, ainsi qu’à la rédaction des premières User Stories.

Pour cela on s’appuie à la fois sur l’expérience du chef de projet et Scrum Master, et de toute la Dev Team.

Lors de cette période, j’ai également pu participer aux ateliers « Sensibilisation à l’Agilité » et « Spécifier et Planifier de façon Agile ». Prochainement, une journée dédiée à la « Spécification par l’exemple » m’attend.

Là encore, je vais pouvoir monter en compétences sur cette pratique qui vise finalement à réduire le délai entre la spécification et la validation, en utilisant comme levier le recours à un exemple précis afin d’expliquer le comportement complexe d’une application.

Finalement…

Lors de cette plongée dans le monde de l’Agilité, j’ai été écouté, aidé, mais aussi rapidement mis en situation. Pour apprendre à nager, à un moment donné, il faut sauter dans le grand bain. Mais pas seul, et pas n’importe comment.

Il faut permettre aux collaborateurs d’envisager leur métier différemment, et les envies de chacun peuvent assez rapidement se concrétiser, grâce à une mise à disposition de temps et de moyens (formations puis mise en situation).

Outre une ouverture professionnelle sur le métier du Test, j’ai eu l’opportunité d’éprouver en partie ce qu’était l’Agilité.

L’Agilité est certes une manière collaborative de travailler en vue d’un objectif commun, la valeur métier, mais pas seulement. C’est avant tout un état d’esprit, permettant de maximiser la qualité du produit, mais également la valeur d’une équipe.

Cette immersion dans le monde de l’Agilité, pour l’Expert Test que je suis, c’est finalement la découverte d’une face cachée de mon métier !