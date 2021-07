Twitter : une clé de sécurité physique pour une double authentification

Alors qu’auparavant, le réseau social permettait aux utilisateurs d’utiliser une clé de sécurité comme un facteur d’authentification parmi d’autres, Twitter a annoncé en mars dernier qu’il autoriserait bientôt l’utilisation de clés de sécurité physiques comme seule méthode d’authentification. Fidèle à sa promesse, Twitter vient de déployer cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs qui souhaitent renforcer la sécurité de leur compte.

« La sécurité des personnes sur Twitter est l’une de nos principales priorités, et nous nous engageons à aider les gens à comprendre les outils de sécurité que nous proposons et à les utiliser. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Twitter ont la possibilité d’utiliser des clés de sécurité comme seule forme d’authentification à deux facteurs (2FA), qui est le moyen le plus efficace de sécuriser votre compte Twitter », a annoncé le média social.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.

Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021