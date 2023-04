UCaaS et réseaux mobiles : l’indispensable convergence

Il y a quelques jours, Bouygues Telecom Entreprises annonçait une nouvelle offre Bflex-Webex, développée en collaboration avec Cisco pour améliorer la joignabilité des collaborateurs mobiles

( télétravail, nomadisme) et la sécurité des échanges.

Cette actualité est révélatrice de l’importance des partenariats qui se nouent actuellement entre les fournisseurs de solutions UCaaS et les opérateurs de réseaux mobiles.

Pour les entreprises, la combinaison des capacités de communication des solutions UCaaS avec l’infrastructure de réseau des opérateurs mobiles promet de fournir une solution de communication complète et efficace.

Des partenariats qui se multiplient

Cette convergence entre les fournisseurs UCaaS et opérateurs mobiles est un phénomène récurrent qui s’accélère depuis un peu plus d’un an ; voici quelques exemples :

> Dès 2016, l’américain Verizon propose sur son réseau une solution appelée « Verizon One Talk », optimisée pour fonctionner sur son réseau 4G LTE : un numéro de téléphone unique accessible à partir de n’importe quel mobile, téléphone de bureau ou tablette. Elle a depuis évolué de manière significative pour inclure le routage et la gestion avancés des appels, les outils de collaboration (UCaaS) et une ergonomie mobile-first.

> En 2019 aux États-Unis, AT&T s’associe à Cisco Webex pour donner la priorité au trafic Webex sur son réseau 4G/5G afin que ses utilisateurs subissent un minimum de perturbations pendant leurs communications. L’année dernière, AT&T lançait l’offre « Webex Go ».

> Fin 2019, AT&T annonce « AT&T Office@Hand », une offre UCaaS basée sur la plateforme de RingCentral et indique travailler à une plus large intégration à son réseau.

> En 2020 aux Etats-Unis encore, T-Mobile intègre les outils de communication et de collaboration UCaaS de RingCentral dans son réseau mobile pour offrir à ses clients la solution « T-Mobile Collaborate ».

> Fin 2021, l’opérateur Vodafone et Microsoft renouvellent leur partenariat pour pousser non seulement Teams Phone, mais aussi explorer les nouveaux services autour de l’IoT, du Edge Computing et des réseaux mobiles privés (MPN).

> Dans la même logique que Vodafone, l’opérateur mobile australien Telstra signe pendant l’été 2022 un partenariat avec Microsoft pour offrir une gamme de services UCaaS dont Microsoft Teams et Skype for Business.

> Début 2022, l’opérateur mobile Deutsche Telekom s’est associé lui aussi à Zoom pour offrir à ses clients « Zoom X powered by T », une gamme de services de communication et de collaboration basés dans le cloud.

> Début 2023, avec son offre « Verizon Mobile for Microsoft Teams », Verizon devient le premier opérateur américain à lancer Microsoft Teams Phone Mobile : numéro unique, qualité de la voix, mobilité sans couture et sécurisation des échanges sont annoncés.

> En Europe, la stratégie mobile-first du groupe Dstny illustre cette logique de partenariat éditeur-opérateur mobiles. Cet acteur présente depuis quelques mois son offre Dstny

> MBCaaS (Mobile Business Communication as a Service), une plateforme de communication mobile d’entreprise spécifiquement intégrée avec Microsoft Teams.

> En Europe toujours, Enreach SP fait de la mobilité un argument de différenciation auprès de ses partenaires et les accompagne dans la recherche de ‘packs’ innovants intégrant les plateformes UCaaS du groupe avec les nouveaux usages en matière de mobilité.

Loin d’être exhaustive, cette liste illustre combien la convergence entre les offres réseaux des opérateurs mobiles et les fournisseurs de solutions UCaaS ouvre la voie à une mobilité accrue, hybride et « sans couture » pour les entreprises et leurs collaborateurs.

Des partenariats mutuellement bénéfiques

Au-delà de l’avantage concurrentiel que représente pour eux le large éventail de services des solutions UCaaS – notamment la voix, la vidéo, la messagerie et la conférence – , les opérateurs mobiles s’efforcent constamment d’optimiser les performances de leurs réseaux pour les communications en temps réel. Cela inclut la priorisation du trafic pour les services synchrones (voix et vidéo notamment) et l’optimisation de la perte de paquets et de la latence.

D’où les investissements massifs dans la 5G, qui est – a priori -mieux adaptée à la prise en charge des communications en temps réel que les générations précédentes de réseaux mobiles.

Dans ce type de partenariat, les deux parties apportent leur expertise et leur spécificité pour créer une solution de communication plus complète et plus efficace pour les utilisateurs. Les fournisseurs UCaaS bénéficient non seulement d’un accès élargi aux marchés des opérateurs, mais tirent aussi parti de leur expertise en matière de services cloud pour les aider à optimiser leurs réseaux de communication. De leur côté, les opérateurs élargissent leur offre de services et se différencient en fournissant une solution de communication plus complète.

Ajoutons que de tels rapprochements favorisent l’adoption des réseaux 5G par les opérateurs mobiles, étant donné que ceux-là sont mieux adaptés à la prise en charge des communications synchrones que les générations précédentes de réseaux mobiles.

Les bénéfices du point de vue des utilisateurs

Dans un excellent article publié l’année dernière dans No Jitter, l’analyste Dave Michels faisait déjà la synthèse de ce qu’il a baptisé la « mobilité UCaaS 3.0 ». Pour faire simple, la convergence entre les applications UCC-UCaaS et les réseaux mobiles peut selon lui se découper chronologiquement en 3 phases :

La première – relevant déjà du passé – consistait à faire en sorte que les appels entrants puissent vous suivre où que vous soyez et quel que soit le terminal que vous utilisiez ; la deuxième étape (encore d’actualité) fait des applications softphone et UCC les moteurs d’une mobilité qui fonctionne bien tant que le réseau qui les supporte (OTT) dispose d’une bande passante suffisante ; La troisième enfin -celle qui s’annonce via les partenariats évoqués plus haut- vise à faire disparaitre la cohabitation entre le réseau voix historique des opérateurs et la VoIP gérée par les applicatifs embarqués et passant par le réseau données.

Prenons l’exemple du service Webex Go lancé par AT&T et Cisco l’année dernière : il permet aux utilisateurs de Webex Calling sur le réseau mobile d’AT&T de centraliser leurs capacités de collaboration sur un seul terminal, sans avoir à jongler avec deux téléphones ou devoir recourir à un ordinateur.

Grâce à ce service, les utilisateurs n’ont plus besoin d’utiliser une application de numérotation spécifique pour passer un appel depuis leurs lignes professionnelles. Cela permet également d’optimiser la qualité de la voix en acheminant ces appels via le réseau voix AT&T plutôt que via un réseau de données.

En synthèse

La mobilité est un des grands arguments des fournisseurs de solutions UCaaS et les nouveaux usages confirmés en matière de travail hybride ne font que renforcer sa pertinence. Cependant, comme au bon vieux temps du lancement des premiers téléphones mobiles, la qualité perçue par les utilisateurs des solutions disponibles sur le marché passe par le triptyque bien connu terminal-application-réseaux.

Maitriser la qualité de service passe donc non seulement par l’ergonomie des interfaces et des fonctionnalités proposées, mais aussi (devrait-on dire « surtout » ?) par la capacité d’acheminement en temps réel des réseaux de transport. C’est le défi adressé par les partenariats qui se nouent désormais entre les opérateurs et les fournisseurs de solutions UCaaS.