Votre architecture d’entreprise est-elle lisible ?

La démarche d’Architecture d’Entreprise évolue et passe par plusieurs étapes au sein de l’organisation.

La planification stratégique de votre SI (croissance, innovation…) est un enjeu de taille et chaque investissement réalisé se doit d’être rentable et d’avoir un véritable impact. Pour accompagner ces changements de manière pérenne l’architecture d’entreprise doit (re)devenir le centre névralgique des prises de décisions IT.

D’une pratique obscure à une pratique influente

Cette tendance est confirmée par une enquête du Gartner qui révèle que « 77 % des personnes interrogées ont soit redémarré ou renouvelé leurs efforts en matière d’Architecture d’Entreprise (18 %), soit entrepris pour la première fois des initiatives en matière d’Architecture d’Entreprise (34 %), soit porté leurs efforts au niveau supérieur (25 %) ».

Pour aller plus loin il existe des mesures proactives à mettre en place qui permettent d’accélérer et d’améliorer vos pratiques d’architecture d’entreprise.

Avant d’être générateur de valeur, la démarche d’Architecture d’Entreprise évolue et passe par plusieurs étapes au sein de l’organisation :

Obscure – L’architecture d’entreprise est perçue comme n’apportant pas de valeur.

L’impact positif de l’architecture d’entreprise n’est pas ou peu perçue par les dirigeants d’entreprises. Ces derniers considèrent cette pratique comme une source de travail supplémentaire à faible valeur ajoutée.

Beaucoup d’entreprises ne parviennent pas à aller au-delà de ce stade où l’Architecture d’Entreprise est considérée comme obscure.

Pour changer l’image de l’Architecture d’Entreprise, il est primordial d’en démontrer les bénéfices et de faire comprendre les avantages aux dirigeants. Pour commencer à gagner de l’influence, les architectes d’entreprise peuvent identifier les projets à court terme et se concentrer sur des objectifs tactiques. Ils seront alors appréciés par quelques acteurs clés de l’entreprise.

Utile – L’architecture d’entreprise est vue comme un soutien des métiers

En mettant en œuvre des actions qui produisent des résultats, l’architecture d’entreprise commence à obtenir l’adhésion et le soutien des dirigeants et se transforme en une unité opérationnelle considérée comme aidant l’organisation.

À ce stade, si ce n’est pas déjà fait, il est important que les équipes IT soutiennent les opérations métier : mettre en œuvre des cas d’usage supplémentaires, afin d’appliquer le plan stratégique, mais surtout apporter de la valeur en répondant aux besoins des métiers.

Au fur et à mesure de la mise en œuvre de nouveaux cas d’usage, l’architecte d’entreprise améliore sa compréhension de l’entreprise, lui conférant une reconnaissance supplémentaire.

Fiable – L’architecture d’entreprise vue comme partenaire des métiers

Au fur et à mesure, l’architecte d’entreprise construira sa réputation au sein de l’entreprise et gagnera en influence. Il commencera à recevoir des demandes d’aide spontanées et à lancer des nouveaux projets pour répondre aux besoins des métiers.

Grâce à cette nouvelle crédibilité, l’architecte d’entreprise devient véritablement une partie prenante dans la planification stratégique de l’entreprise. Pour ce faire, l’architecte d’entreprise doit avoir une vue d’ensemble de l’entreprise, être en mesure de faire rapidement des analyses d’impact et d’évaluer plusieurs scénarios de transformation.

Influente – L’architecture d’entreprise vue comme un partenaire stratégique

Une fois dans la phase d’influence, l’architecte d’entreprise est perçu comme un partenaire stratégique qui travaille conjointement avec les directions métier. A ce stade, les métiers le consultent avant de prendre de nouvelles initiatives.

Dans un contexte en mouvement perpétuel, cette proximité avec les dirigeants permet de favoriser la flexibilité́ et la réorientation rapide des priorités pour s’adapter à la nouvelle stratégie.

Afin de rester influent, il est important que les architectes d’entreprise continuent de se concentrer sur les besoins des métiers tout en apportant une plus-value concrète et en encourageant l’innovation.