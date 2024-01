Le XDR, un bouclier incontournable pour toutes les entreprises

Dans un paysage numérique en constante évolution, avec une multiplication des points d’entrées dans les systèmes informatiques, aucune organisation n’est à l’abri des menaces modernes.

Les cyberattaques, de plus en plus sophistiquées, ne font pas de distinction entre les grandes entreprises et les PME. C’est dans ce contexte que la mise en place d’une solution XDR (eXtended Detection and Response) se révèle être la réponse la plus efficace.

Le XDR, trois lettres pour contrer une menace plurielle

Le cœur du XDR réside dans sa capacité à fournir une détection étendue et une réponse complète, couvrant l’ensemble de l’infrastructure d’une organisation. Cette approche s’appuie sur plusieurs technologies complémentaires telles que l’EDR (Endpoint Detection and Response), le NDR (Network Detection and Response), et le FDR (File Detection and Response).

Les phases clés de l’approche XDR incluent la détection, la corrélation des alertes, la réponse automatisée et la remédiation. Grâce à ces fonctionnalités, le XDR offre une protection opérationnelle inégalée, permettant une gestion efficace des incidents de sécurité et une automatisation des réponses.

Les bénéfices opérationnels du XDR sont nombreux, notamment la visibilité complète de l’infrastructure, l’identification rapide des menaces, la gestion centralisée des incidents et l’automatisation des réponses. Ces avantages positionnent le XDR comme un allié incontournable dans la lutte contre les cybermenaces les plus sophistiquées.

Un paysage de solutions et d’acteurs mixte

Entre les éditeurs Endpoint, les spécialistes de la sécurité réseau et les acteurs de la gestion des incidents (SIEM/SOAR), le marché du XDR présente cependant une diversité d’approches, tant il est difficile d’être efficace sur l’ensemble des technologies du XDR.

Pour être qualifié de « pure player », il faudrait qu’un acteur propose des produits matures à la fois sur la détection pour les terminaux et les réseaux, mais aussi dans le domaine de la corrélation d’événements, la gestion des incidents et la remédiation.

Face aux écarts de philosophie et d’applications techniques entre les différents acteurs, il est donc tout à fait logique de considérer qu’il n’existe pas d’acteurs du XDR à proprement parler. On peut cependant noter que seuls les acteurs disposant d’une offre mixte complète native et les pure players de la gestion d’incidents peuvent prétendre à fournir une vraie solution XDR.

Les acteurs des solutions SIEM/SOAR assurent historiquement le traitement de grandes quantités de données détectées sur les différents systèmes en place dans l’infrastructure. Ils offrent l’avantage de couvrir une très large partie du Système d’Information.

La capacité de réponse et de remédiation apportées par la technologie de SOAR et la mise en place des jeux de règles (playbook) requièrent toutefois l’intégration de solutions de sécurité nécessitant une bonne connaissance de leurs API afin de pouvoir les piloter.

Quant aux acteurs mixtes natifs, leurs capacités de détection Endpoint combinées aux solutions réseaux proposent des actions de remédiation plus abouties, en agissant à la fois sur les flux de communication et sur les terminaux. Avec la connaissance approfondie de leurs solutions, ils garantissent l’efficacité des règles de corrélation et des scénarios de remédiation.

Enfin, les solutions mixtes natives XDR comblent les lacunes inhérentes à l’intégration de solutions de sécurité hétérogènes en proposant une solution complète tout-en-un limitant ainsi les coûts d’intégration. Le choix de la meilleure approche dépend donc avant tout des besoins spécifiques de chaque organisation.

Derrière le bouclier, des collaborateurs et des compétences

La mise en place d’une solution XDR apporte des moyens techniques inégalés pour identifier rapidement les menaces, assurer la gestion centralisée des incidents et automatiser les réponses. Mais il n’en demeure pas moins qu’il faut impérativement la présence d’une équipe SOC (Security Operations Center) capable de l’exploiter.

Même si les solutions XDR « natives » intégrées et préconfigurées facilitent la mise en place opérationnelle des mécanismes de sécurité tout en limitant les coûts d’intégration, les entreprises ont besoin de leurs propres équipes de sécurité pour tirer pleinement parti du XDR, en affinant par exemple la qualité de détection pour clarifier les alertes et y répondre de la façon la plus appropriée.

C’est pourquoi, l’adoption du XDR a naturellement été initialement dominée par les grandes organisations qui disposaient de ressources internes substantielles pour exploiter pleinement et efficacement la solution.

Mais aujourd’hui, les acteurs du XDR ont su faire évoluer leurs offres pour s’adapter également aux besoins des petites et moyennes entreprises. Les entreprises qui ne disposent pas de leur propre équipe SOC peuvent s’appuyer sur des services de MDR (Managed Detection and Response) proposés directement par les éditeurs ou de prestataires MSSP (Managed Security Service Providers).

Ces prestataires disposent de leur propre SOC pour traiter les événements de sécurité et réagir au nom de leurs clients, offrant ainsi une alternative viable pour renforcer la sécurité sans nécessiter une équipe interne dédiée.

Le XDR se profile donc comme étant la meilleure réponse pour faire face à la complexité croissante des cybermenaces. Les entreprises doivent évaluer attentivement leurs besoins, s’assurer de potentiellement disposer des compétences nécessaires en interne, et choisir une approche XDR adaptée à leur environnement.

Dans cette ère numérique en perpétuelle mutation, le XDR se positionne comme le bouclier indispensable pour garantir la sécurité de toutes les organisations, grandes ou petites.