AWS apporte Big Sur et EFS sur ses instances Mac

Voilà bientôt trois mois, AWS commençait à louer des Mac dans le cadre de l’offre Amazon EC2. Depuis lors, on pouvait accéder à des instances sous macOS Mojave (10.14.6) ou Catalina (10.15.7). Big Sur vient de s’y ajouter, dans sa dernière version (11.1.2, publiée le 9 février).

Ces nouvelles instances peuvent monter des systèmes de fichiers EFS. Soit directement à partir de macOS, soit avec le client d’Amazon, qu’on installera via Homebrew.

Pas de changement pour le reste de l’offre. En application de la politique de Big Sur* (une licence = un appareil = un client), les instances se présentent sous la forme de serveurs physiques dédiés. Elles reposent sur des Mac mini. Plus précisément le modèle 2018, en version Core i7 (Coffee Lake), avec 32 Go de RAM, stockage EBS (8 Gb/s ; 80 000 IOPS) et réseau 10 Gbps.

Le matériel est pour le moment hébergé dans 5 régions AWS, dont une en Europe (Irlande). L’accès aux instances se fait en SSH ou sur VNC. Les images système fournies incluent des composants maison tels qu’un agent CloudWatch et des scripts CloudFormation.

* macOS Big Sur impose aussi une durée minimale de location de 24 heures. À 1,083 $ de l’heure, la facture s’élèvera au moins à 26 $ sur le modèle à la demande. AWS propose aussi des plans de 1 ou 3 ans. Mais pas d’instances réservées.

