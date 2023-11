AWS CodeWhisperer reconverti en expert MongoDB

Maîtriser les langages est une chose ; maîtriser les outils en est une autre. Cela vaut pour les développeurs… comme pour les assistants de codage.

L’évolution d’AWS CodeWhisperer l’illustre, tout du moins. Le voilà officiellement affiné sur des contenus spécifiques à MongoDB. Ses recommandations se sont améliorées en conséquence, nous promet-on, en C#, Go, Java, JavaScript et Python.

Ce surentraînement s’est fait à la fois avec de la documentation et du code, aussi bien sur des « tâches courantes » que des « cas d’utilisation précis ».

L’optimisation MongoDB est accessible avec la version gratuite de CodeWhisperer. Donc sans compte AWS – il faut totuefois installer l’extension AWS Toolkit.

Les codebases, autre horizon de CodeWhisperer

Un autre chantier se déroule en parallèle. Son objectif : adapter le modèle non aux outils, mais aux codebases internes. On peut en expérimenter les fruits depuis quelques semaines, sur l’édition Professional de CodeWhisperer. Le principe, dans les grandes lignes :

– Lier GitHub, GitLab ou BitBucket via CodeStar ou bien connecter un bucket S3

– Créer une « personnalisation »

– L’activer pour les utilisateurs voulus, qui peuvnet y accéder par l’AWS Toolkit

Le service peut pour le moment exploiter le code Java, JavaScript, TypeScript et Python. Il s’autoévalue, attribuant un score (de 0 à 10) à ses recommandations. Tous les traitements se font aux États-Unis (région AWS us-east-1).

GitHub travaille aussi sur ce volet, dans le cadre d’un projet dénommé Copilot View.

Illustration principale générée par IA