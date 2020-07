Cloud : AWS pousse la diffusion continue avec CDK Pipelines

Amazon Web Services (AWS) a confirmé la disponibilité en developer preview de CDK Pipelines. Une bibliothèque de construction pour AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

En utilisant ce framework de développement logiciel open source, les développeurs peuvent modéliser et allouer des ressources à leurs applications cloud à l’aide de langages de programmation « courants » et les provisionner via AWS CloudFormation.

Qu’apporte de plus la bibliothèque CDK Pipelines ?

« CDK Pipelines est une bibliothèque de construction d’un niveau sensiblement plus élevé que celles que vous trouvez dans la bibliothèque AWS Construct » existante, a indiqué le fournisseur américain de services cloud dans un billet de blog.

La bibliothèque CDK Pipelines est conçue pour faciliter le paramétrage de pipelines de diffusion continue (continuous delivery) avec AWS CodePipeline. Ce dernier n’est autre que le service de création, de test et de déploiement automatisés de code d’AWS.

« Avec CDK Pipelines, les équipes de développement peuvent définir et partager des modèles ‘pipelines-as-code’ pour le déploiement de leurs applications. Elles peuvent aisément ajouter des étapes à leurs pipelines pour déployer leurs applications sur de multiples comptes AWS ou régions AWS supplémentaires », a ajouté le fournisseur.

CDK Pipelines peut être utilisé dans toutes les régions AWS publiques. Après CodeGuru, c’est l’une des plus récentes initiatives de la multinationale ciblant les développeurs.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.