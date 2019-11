Cloud : AWS lance FireLens pour Amazon ECS et Fargate

Amazon Web Services (AWS) a officiellement lancé FireLens, outil de routage personnalisé de journaux d’événements (logs) pour son service d’orchestration de conteneurs Docker Amazon ECS et le moteur de calcul associé AWS Fargate.

Ciblant les développeurs, FireLens fonctionne avec les solutions open source de collecte de données/logs Fluentd et Fluent Bit. Les entreprises peuvent ainsi utiliser l’un des nombreux plugins proposés, dont AWS pour Fluent Bit, ou travailler avec leur propre image Fluentd ou Fluent Bit.

Auparavant, l’utilisateur de services AWS devait sélectionner l’un des pilotes de logs préconfigurés pris en charge sur Amazon ECS (Elastic Container Service) ou AWS Fargate.

« Les clients souhaitant sélectionner d’autres outils pour le stockage ou l’analyse de journaux (logs) devaient gérer des logiciels supplémentaires. Ils étaient souvent limités à la sélection intégrée au conteneur », a expliqué le fournisseur américain de services cloud.

Pour mieux faire, FireLens livre une interface « simplifiée » permettant de filtrer les logs à la source, d’ajouter des métadonnées et de les envoyer directement vers presque « n’importe quelle destination », selon les promoteurs de l’offre.

Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer des logs directement vers différentes destinations, comme Amazon Elasticsearch, S3, Kinesis Data Streams et des outils de partenaires d’AWS.

En outre, en utilisant les paramètres de définition de tâches d’Amazon ECS, ils ont la possibilité de sélectionner des destinations et de définir des filtres supplémentaires.

(crédit photo © shutterstock)

