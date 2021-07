AWS Infinidash : le coup de gueule humoristique d’un dev

À quoi sert AWS Infinidash ? À rien d’autre que de rendre viral un produit inventé de toutes pièces. Derrière cette marque fictive, il y a l’initiative d’un développeur. L’intéressé n’a pas caché ses plans… et la mayonnaise a pris, avec la complicité de pairs.

I am convinced that a small and dedicated group of twitter devs could tweet hot takes about a completely made up AWS product, idk AWS Infinidash or something, and it would appear as a requirement on job specs within a week — Joe Nash (@jna_sh) June 30, 2021

Werner Vogels lui-même a marché dans la combine. Le 2 juillet, en début d’après-midi, le directeur technique d’AWS avait donné rendez-vous le soir même, à la mi-temps de Belgique-Italie, pour le lancement dudit Infinidash.

The official AWS #Infinidash GA event is tonight at half time during the #BELITA game in the Allianz Arena in Munich. You can buy me a beer to celebrate our most important launch ever… pic.twitter.com/BYboo7bFI5 — Werner Vogels (@Werner) July 2, 2021

Il n’y a évidemment pas eu de lancement. Mais quantité de ressources ont fleuri. Entre autres, des tutoriels sur un prétendu plug-in Infinidash pour Jenkins, un module pour Ansible ou encore un connecteur pour GitLab.

On est allé jusqu’aux produits dérivés, dont des t-shirts vendus au bénéfice d’une association. Ainsi que des livres parmi lesquels « Infinidash avancé » et « Infinidash appliqué ».

Honestly JS devs would do well to brush up on their Infinidash skills before applying to any new job https://t.co/kmBGmJL2d9 — ⬡ Tab ⬡ Atkins-Bittner ⬡ (@tabatkins) July 2, 2021

Infinidash : du compilateur au monitoring IoT

Le développeur à l’origine de la blague n’avait pas donné de description d’Infinidash. D’autres s’en sont chargés. On a eu droit, pêle-mêle, à un outil de compilation de code, à une plate-forme de monitoring de l’IoT, à un service réduisant les coûts d’utilisation du réseau AWS, etc.

Signal a fini par entrer dans la danse, au travers d’une fausse offre d’emploi.

Here at Signal we have always placed an emphasis on developer productivity, so Infinidash lifecycle management has been at the core of everything we do from the jump. We hire for it accordingly: https://t.co/op9ycS9mKM — Signal (@signalapp) July 2, 2021

Certains se sont livrés à de faux débats sur fond d’open source. Prétendant par exemple qu’AWS avait récupéré le code d’un projet nommé DashInfinity. Ou se plaignant de l’existence de forks aux licences non adaptées – et promettant d’en développer, en conséquence, leurs propres dérivés.

No one talks about how AWS just ripped off open source DashInfinity to make Infinidash! — Brendan O’Leary:3000 (@olearycrew) July 2, 2021

La démarche initiale n’était pas tout à fait dénuée de sens. Elle visait en l’occurrence à s’amuser de l’impossibilité, pour les devs, de suivre le rythme des annonces de produits à leur attention. Alors même que ces produits tendent à rester longtemps l’apanage d’influenceurs. En première ligne, GitHub Copilot, qualifié de « boîte noire […] dont beaucoup de verront pas la couleur, en tout cas à court terme ».

An ode to Infinidash – the imaginary AWS service! pic.twitter.com/3dCntHtUyG — Forrest Brazeal (@forrestbrazeal) July 1, 2021

Illustration principale © Destina – Adobe Stock