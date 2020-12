AWS loue maintenant des Mac

AWS va-t-il porter son hyperviseur Nitro sur les puces Apple M1 ? La question se pose avec l’arrivée de macOS dans l’offre EC2.

La filiale d’Amazon propose désormais de louer des serveurs physiques dédiés basés sur des Mac mini. Pour l’instant, il s’agit du modèle 2018, en version Core i7 (Coffee Lake), avec 32 Go de RAM, stockage EBS (55 000 IOPS), réseau 10 Gbps… et macOS 10.14 (Mojave) ou 10.15 (Catalina). Des travaux « sont en cours » pour ajouter des instances sur base M1 à l’horizon 2021.

Le matériel est pour le moment hébergé dans cinq régions AWS, dont une en Europe (Irlande). L’accès aux instances se fait en SSH ou sur VNC. AWS fournit des images système qui incluent des composants maison tels qu’un agent CloudWatch et des scripts CloudFormation.

(However, it’s not a Graviton or Graviton2 inside. It’s a Mac mini connected to Nitro via Thunderbolt.) — Matthew S. Wilson (@_msw_) December 1, 2020

L’offre ne donne pas encore accès à la dernière mouture de macOS (Big Sur). Mais elle s’aligne d’ores et déjà sur son contrat de licence. Et pour cause : Apple a intégré une section relative à la location d’appareils et de logiciels. Dans les grandes lignes, on retiendra : une licence de macOS = un appareil = un client, pour une durée minimale de 24 heures. À raison de 1,083 $/h, la facture s’élèvera donc au minimum à 26 $.

