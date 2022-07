AWS loue désormais des Mac M1 : quelques éléments à retenir

Voilà les Mac M1 officiellement disponibles dans l’offre compute d’AWS. Ils rejoignent les Mac x86, arrivés au catalogue fin 2020.

Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de Mac mini à louer en tant qu’hôtes dédiés, pour 24 heures minimum (obligation du contrat de licence de macOS). Soit en facturation à la demande, soit dans le cadre des Savings Plans (engagements d’utilisation).

On ne peut lancer qu’une instance par hôte, là aussi en conséquence de la politique d’Apple (une licence de macOS = un appareil = un client). AWS a intégré la plate-forme Nitro pour faire le pont avec d’autres de ses services, à commencer par son VPC et son stockage bloc EBS.

L’autoscaling EC2 faisait partie des éléments non pris en charge au lancement des instances M1 en bêta (c’était à la re:Invent 2021). Aujourd’hui, il l’est. Comme, entre autres, le hotplug EBS. La compatibilité avec FileVault, au contraire, n’est pas assurée. S’il vous faut du chiffrement au repos et en transit, utilisez celui d’EBS, conseille AWS. Autre élément non disponible pour le moment sur les M1 : l’agent EC2 System Monitoring.

À noter pour ce qui est des mises à jour logicielles :

– Elles sont désactivées sur les instances x86

– Les mises à jour « à chaud » ne sont pas prises en charge sur les instances M1. AWS s’engage à fournir des AMI pour les updates majeurs et mineurs ainsi que pour les correctifs

– Pas de prise en charge des versions expérimentales de macOS

Les Mac M1 dans une région AWS en Europe

Pour se connecter aux instances, deux solutions : SSH et Apple Remote Desktop (y compris via un client VNC prenant en charge le protocole).

Sur SSH, plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément à l’OS… mais vérifiez quand même votre accord de licence pour vous assurer de la conformité de cette pratique, précise AWS. La limite du nombre de sessions est définie dans le fichier sshd_config. Par défaut, avec le service de partage d’écran intégré (port 5900), chaque utilisateur a son UI. Par défaut également, pas d’accès root. Et une authentification par mot de passe désactivée.

Les instances x86 (mac1) sont disponibles dans onze régions AWS. Dont trois en Europe (Francfort, Londres, Stockholm). Les instances Arm (mac2) sont disponibles dans quatre de ces régions : USA Est – Virginie, USA Est – Ohio, USA Ouest – Oregon et Europe (Irlande).

Dans la région Irlande, en tarification à la demande, les instances mac1 sont facturées 1,207 $ HT de l’heure. Soit, hors stockage, un minimum à débourser de 1,207 $ x 24 heures = 28,97 $. Pour les instances mac2, c’est 0,716 $ HT de l’heure. Soit au minimum 17,19 $.

Illustration principale © Visual Generation – Adobe Stock