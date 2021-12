AWS : une stratégie mainframe qui passe par Micro Focus

Une offre de plus au catalogue « mainframe-to-cloud » d’AWS. Lancée en phase expérimentale à la re:Invent, elle repose en partie sur des outils Micro Focus.

Pour le moment, deux méthodes de migration sont prises en charge. D’un côté, le replatforming (redéploiement des apps cobol et PL/I sur EC2 ou EKS en s’appuyant sur le middleware Micro Focus Enterprise Server). De l’autre, le refactoring (recompilation d’applications cobol en Java), manuel ou automatisé.

Les applications migrées peuvent utiliser un certain nombre de services AWS. Par exemple, AppStream, CloudFormation, CloudWatch… et Refactor Spaces, lui aussi lancé à la re:Invent.

Pour le moment, un seul outil de refactoring automatique est pris en charge : Blu Age, d’AWS. Côté émulateur, c’est forcément celui de Micro Focus. L’éditeur britannique est aussi derrière le module d’analyse/maintenance fourni par défaut. Ainsi que le pipeline CI/CD et l’IDE.

Ce dernier peut exploiter les familles d’instances EC2 m5, m6i, c5, c6i et r5. Même chose pour le runtime. Pour l’un est l’autre, on est sur une facturation à l’heure. Avec possibilité de réserver des ressources (AWS annonce 20 % d’économies avec un an d’engagement pour le runtime ; 80 % pour l’IDE).

