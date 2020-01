AWS Outposts : connexion effectuée avec Paris

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Paris, Londres et Stockholm : autant de régions AWS où Outposts peut désormais être déployé*.

Cette offre permet d’exécuter une partie de l’infrastructure et des serivces AWS sur site.

Les racks de calcul et de stockage qui la composent étaient déjà livrables et installables en France. Mais on ne pouvait pas encore les connecter aux datacenters français d’AWS.

Outposts a effectivement besoin d’être relié à une « région mère » où se trouve son plan de contrôle.

Il s’oppose, en ce sens, à une autre offre AWS : Snowball Edge, qui répond à un objectif similaire (exécution de charges de travail à faible latence), mais dans des environnements où la connectivité réseau est inexistante ou limitée.

Au-delà des enjeux de latence, Outposts peut servir des cas d’usage pour lesquels le stockage et le traitement des données doivent s’effectuer en local.

Ces charges de travail restent sur site, mais peuvent s’exécuter en connexion avec celles hébergées dans le cloud AWS.

C’est l’élément de différenciation par rapport à une autre offre AWS : les « zones locales ». Elles aussi permettent de rapprocher des charges de travail des utilisateurs finaux, mais n’impose pas au client de posséder son infrastructure de datacenter.

Outposts est disponible en deux versions : native et VMware Cloud.

Dans les régions AWS européennes, le ticket d’entrée est à 270 644 $ pour un contrat de 3 ans sur la configuration OR-L8IF4WF (4 instances m5.12xlarge avec 2,7 To de stockage non extensible). Un paiement échelonné est possible : 8 361 $/mois ou 3 939 $/mois avec 141 830 $ d’acompte.

* En plus des régions « Francfort » (eu-central-1) et « Irlande » (eu-west-1).

Photo d’illustration © Everything possible – Shutterstock.com