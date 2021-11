AWS re:Invent 2021 : les annonces au premier jour

Un peu plus de liant dans l’écosystème AWS ? La première journée de la re:Invent a donné lieu à des annonces sur ce volet. En particulier :

– Une jonction qui permet d’utiliser Systems Manager pour gérer les parcs IoT Greengrass

– Un canal direct pour faire remonter des événements S3 vers EventBridge

– Une connexion entre Control Tower et Terraform ; elle complète l’intégration avec CloudFormation

Le catalogue AWS s’est aussi agrandi au rayon personnalisation. Notamment pour Compute Optimizer. Ce service fournit des recommandations de ressources (instances EC2, volumes EBS et capacité mémoire des fonctions Lambda) en fonction des charges de travail. Par défaut, il s’appuie sur un historique de 14 jours de données CloudWatch. On peut désormais activer une option – payante – qui étend cette période à trois mois. Elle fonctionne pour le moment avec les instances EC2 et les groupes d’autoscaling.

En matière de personnalisation, il y a également du nouveau pour Well-Architected, le framework de conception d’architectures. On peut maintenant y greffer ses propres best practices à partir d’un modèle JSON.

AWS enrichit aussi son offre EC2. Au menu, deux familles d’instances. D’une part, les M6a sur base AMD EPYC 3e génération. Elles sont disponibles dans une région cloud en Europe (Irlande). De l’autre, les G5g, fondées sur des Graviton2 et des GPU NVIDIA T4G. Elles ne sont pas encore accessibles sur la plaque Europe.

Refactor Spaces : destination microservices

Côté CloudWatch, deux ajouts principaux.

Premièrement, des plug-in de télémétrie qui observent les performances (temps de chargement et de rendu), les erreurs JavaScript et les erreurs HTTP. Il est disponible dans quatre régions AWS en Europe (Irlande, Londres, Francfort, Stockholm). Prix : 1 $ tous les 100 000 événements collectés.

Deuxièmement, un service voulu plus complet qu’AppConfig et Systems Manager pour l’expérimentation de code sans redéploiement (feature flags).

Pas encore de disponibilité commerciale pour Refactor Spaces. Mais l’ouverture d’une phase expérimentale. Cette composante adossée à Migration Hub (service de suivi des migrations d’applications) est censée accompagner la transition vers les microservices. Elle gère en fait l’infrastructure sous-jacente (interconnexion des comptes AWS, orchestration API, fourniture de points de terminaison HTTP/S ou Lambda).

Sur la partie conteneurs, on aura noté :

– Un système de cache greffé au registre d’AWS (ECR) pour synchroniser automatiquement depuis les registres publics qui ne nécessitent pas d’authentification

– Sur la marketplace AWS, de quoi filtrer les applications conteneurisées qui disposent d’un package Helm – puis les installer sur tout Kubernetes

– Le passage en production de l’autoscaler open source Karpenter

Deux ajouts également pour les snapshots EBS. En l’occurrence, une corbeille et un stockage de niveau archive évitant le recours à Glacier via EC2.

