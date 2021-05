AWS se renforce au Moyen-Orient

Le leader mondial du cloud public renforce sa présence aux Émirats arabes unis (EAU). Une nouvelle région est annoncée pour le premier semestre 2022.

Ce sera la deuxième région d’AWS au Moyen-Orient après celle déjà en service à Bahreïn depuis 2019.

» En 2020, l’adoption du cloud aux EAU a augmenté de 40,9% par rapport à 2019, selon IDC. Le lancement de la région AWS soutiendra la demande croissante du marché pour le cloud aux EAU. IDC prévoit que l’infrastructure as a service (IaaS) se développera à un taux de croissance annuel de 35,4% jusqu’en 2025, tandis que le SaaS et le PaaS combinés progresseront de 24,5% » indique Abu Dhabi Investment Office (ADIO).

Et de citer le logisticien Aramex, la banque Emirates NBD, les média Gulf News et OSN, ainsi que des startups comme des clients actuels de AWS.

The smartest city in the Middle East just got smarter! Amazon Web Services’, in collaboration with ADIO, will launch a new cloud infrastructure region in the UAE in 2022. pic.twitter.com/JQzWsbcny3

— Abu Dhabi Investment Office (@InvestAbuDhabi) May 26, 2021