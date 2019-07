Azure : Microsoft tire profit de sa stratégie « cloud first »

La stratégie cloud et IA « first » portée par Satya Nadella, CEO de Microsoft, porte ses fruits.

Au quatrième trimestre de son exercice clos le 30 juin 2019, l’activité Intelligent Cloud (Azure, produits serveurs et services cloud) a pesé 11,4 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de 19% (21% à taux de change constant) par rapport à la même période l’an dernier.

En outre, le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Cloud est supérieur à ceux des activités informatique personnelle (Windows, Surface, Xbox software…) (11,3 Md$, +4%) et productivité/processus business (Office, LinkedIn, Dynamics) ( $11 Md$, +14%).

De surcroit, les revenus issus du cloud « intelligent » réprésentent un tiers du chiffre d’affaires généré par le groupe de Redmond sur le trimestre (33,72 Md$, +12%).

Cette dynamique est essentiellement liée aux succès commerciaux d’Azure (+64%). Toutefois, cette croissance élevée est inférieure de 10 points à la hausse affichée par Azure au précédent trimestre.

Il n’empêche, les résultats de Microsoft restent supérieurs aux attentes des analystes.

Sur l’ensemble de son année fiscale 2019, la firme de Redmond a généré un chiffre d’affaires de 125,8 milliards de dollars (+14%).

Quant au résultat net annuel du groupe, il a bondi de 23% à 43 milliards de dollars.

« Ce fut un exercice record pour Microsoft, un résultat soutenu par nos partenariats stratégiques noués avec des entreprises de premier plan dans tous les secteurs », a déclaré Satya Nadella. Le dirigeant aux commandes depuis 2014 a gagné la confiance des marchés.

Microsoft Azure et son concurrent AWS sont les principaux bénéficiaires des migrations vers le cloud public de grands comptes et entreprises de taille intermédiaire.

Selon Synergy Research, Microsoft Azure conforte sa position au 2e rang mondial du cloud public. Azure progresse fortement en Europe et en Amérique (du Nord et Latine).

De surcroît, selon une enquête de la banque d’investissement J.P. Morgan, près de 60% des DSI et clients de la firme prévoient d’investir davantage dans les 12 mois à venir dans Azure et les services cloud de Microsoft.

THREAD: $MSFT Q4 EARNINGS

Revenue: $33.7 billion ⬆️ 12%

Operating income: $12.4 billion ⬆️ 20%

Net Income: $13.2 billion GAAP and $10.6 billion non-GAAP ⬆️ 49% and 21% respectively

EPS: $1.71 pic.twitter.com/EDoZmk8mZL

— Microsoft (@Microsoft) 18 juillet 2019