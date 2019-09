Azure Sentinel : Microsoft lance son SIEM cloud

À la recherche d’un SIEM ? Il y a désormais la solution Microsoft.

Le groupe américain vient d’annoncer la disponibilité générale de son offre Azure Sentinel.

Azure Sentinel is generally available! Azure Sentinel is a cloud-native SIEM that provides intelligent security analytics at cloud scale for enterprises of all sizes and workloads. Get more info and learn how to get started from this blog by @ajohnsocyber: https://t.co/vKtl20NDLo

