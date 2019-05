BaaS : Microsoft lance Azure Blockchain Service

Microsoft accélère sur la Blockchain as-a-Service avec le lancement de Azure Blockchain Service.

» Il s’agit d’un un service blockchain entièrement géré qui simplifie la création, la gestion et la gouvernance des réseaux de blockchain de consortium afin que les entreprises puissent se concentrer sur la logique de workflow et le développement d’applications. » explique Mark Russinovich, Chief Technology Officer de Microsoft Azure.

» En quelques clics, les utilisateurs peuvent créer et déployer un réseau blockchain autorisé et gérer les règles du consortium à l’aide d’une interface intuitive sur le portail Azure. La gouvernance intégrée permet aux développeurs d’ajouter de nouveaux membres, de définir des autorisations, de surveiller la santé et l’activité du réseau et d’exécuter des interactions privées régies via des intégrations avec Azure Active Directory. » détaille-t-il.

Quorum, premier registre sur Azure Blockchain Service

Pour le lancement, le premier ledger (registre) est Quorum, la blockchain initiée par JP Morgan et rejoint par près de 75 banques pour assurer la conformité des transactions internationales.

» Quorum est un choix naturel, car basé sur le célèbre protocole Ethereum, qui regroupe la plus grande communauté de développeurs blockchain au monde. Il s’intègre à un large éventail d’outils open source tout en prenant en charge des transactions confidentielles, ce dont nos clients entreprises ont besoin. » insiste Mark Russinovich.