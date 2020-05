Backup : Rubrik Polaris couvre Google Cloud, Amazon RDS et OneDrive

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rubrik a confirmé renforcer la protection de charges de travail traitées dans le cloud via Polaris, sa plateforme de gestion de données en mode SaaS.

« Chaque industrie fait face à une croissance massive des données », a déclaré Bipul Sinha, CEO et cofondateur de Rubrik. La société ambitionne d’aider les organisations à garder une longueur d’avance en matière de protection des données grâce à l’extension des capacités de sauvegarde et de restauration de sa plateforme de gestion de données Polaris.

Lors de son Forward Digital Summit, le fournisseur américain de solutions a annoncé la disponibilité générale des déclinaisons suivantes de son offre pour les entreprises :

Google Cloud, Amazon RDS et Microsoft OneDrive

– Polaris Protection pour Google Cloud Platform (GCP) : l’offre étend la protection de données vers les Google Compute Engine Virtual Machines (VM). Rubrik propose pour Google Cloud la même approche que celle utilisée pour protéger les charges de travail sur AWS et Azure.

– Polaris Protection pour Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) : Rubrick couvre déosrmais Amazon RDS (Relational Database Service) avec son service de sauvegarde et de restauration pour le cloud d’Amazon (Amazon Web Services – AWS).

– Polaris Protection pour Microsoft 365 OneDrive : avec ce service, Rubrik étend à OneDrive le support existant d’applications Microsoft 365.

« Nous avons changé la donne en matière de sauvegarde et de restauration grâce à notre moteur SLA automatisé, à la restauration quasi-instantanée et à la convergence du socle logiciel utilisé », a souligné Dan Rogers, président de Rubrik. L’entreprise basée à Palo Alto (Californie) a étendu la formule « pour simplifier la gestion des charges de travail les plus populaires sur Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. »

(crédit photo © Shutterstock)