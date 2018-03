Base de données analytique : MariaDB absorbe MammothDB

En rachetant MammothDB, MariaDB Corporation renforce sa stratégie de bases de données en tant que service (DBaaS) et les capacités analytiques de MariaDB AX.

En forte croissance, MariaDB Corporation a fait l’acquisition de l’éditeur européen de bases de données analytiques MammothDB. Le montant de l’opération est resté confidentiel. L’entreprise précise toutefois avoir bénéficié du soutien de ses investisseurs et d’un programme bulgare cofinancé par l’Union européenne (FEDER).

MariaDB Corp développe la base de données open source époyme. Ce fork de MySQL est né en 2009 à l’initiative de l’informaticien finlandais Michael (Monty) Widenius, actuel CTO de MariaDB Corporation. En rachetant MammothDB, l’entreprise basée à Menlo Park (Californie) et Espoo (Finlande) fait d’une pierre trois coups, à savoir :

– Intégrer des talents en ingénierie et conseil ;

– Se doter d’une nouvelle représentation à Sofia (Bulgarie) ;

– Renforcer MariaDB AX et sa stratégie de bases de données en tant que service (DBaaS).

Entrepôt de données

Mise sur le marché en 2017, MariaDB AX est une solution analytique et de data warehousing (entrepôt de données). Selon ses promoteurs, elle fournit analyses hautes performances, stockage distribué et traitement parallèle. Et s’adapte au matériel hébergé sur site ou sur une plateforme cloud (public, privé ou hybride).

« L’équipe MammothDB rejoint MariaDB à un moment critique de notre croissance et apporte un savoir-faire impressionnant en termes de solutions pour le Big data », a déclaré Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation, cité dans un communiqué. En 2017, l’entreprise a levé un montant total de 54 millions de dollars auprès de la BEI (Banque européenne d’investissement), d’une part, et d’Alibaba Group et investisseurs historiques, d’autre part.

Lire également :

27 millions de dollars pour MariaDB

ColumnStore : MariaDB vient titiller le Big Data