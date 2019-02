Base de données : Redis Labs plus solide face à la concurrence

Redis Labs, la société qui promeut la base de données in-memory Redis (sous licence BSD) et l’édition commerciale Redis Enterprise, a le vent en poupe.

La croissance rapide de la société et un changement de licence controversé ont convaincu les investisseurs auprès desquels l’éditeur a levé 60 millions de dollars.

Francisco Partners a mené cette levée de fonds, avec la participation de Goldman Sachs Private Capital Investing, Bain Capital Ventures, Viola Ventures et Dell Technologies Capital.

À ce jour, Redis Labs a réuni un financement total de 146 millions de dollars.

Avec ces fonds, la société fondée en 2011 par Ofer Bengal (CEO) et Yiftach Shoolman (CTO) ambitionnent de soutenir la commercialisation de son offre à l’échelle mondiale, avec l’aide de partenaires stratégiques, parmi lesquels Pivotal et Red Hat.

Mais ce n’est pas tout.

Affronter AWS… et bien d’autres

Redis Labs dit aussi vouloir « investir davantage » dans la communauté Redis. Certains contributeurs open source ayant peu appréciés le changement de licence opéré l’an dernier. Un changement qui vise surtout à contrer les velléités de fournisseurs cloud (AWS en tête). Ces dernier capturent une grande partie de la valeur de projets open source, mais donnent peu à la communauté en retour, selon l’éditeur de Mountain View.

En conséquence, pour son directeur général, Redis Labs doit se donner les moyens d’affronter des poids lourds du numérique (Oracle, AWS, SAP…) et de rivaliser avec d’autres bases (MongoDB, qui a aussi changé de licence l’an dernier, Cassandra, MarkLogic…)

Il s’agit, en outre, de devenir un acteur de premier plan capable de proposer « la base de données la plus rapide et la plus efficace au monde », selon les termes de Ofer Bengal.