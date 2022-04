Bases de données : la « cloudification » du marché en chiffres

Jauger l’évolution du marché des bases de données ? Il y a des clés chez Gartner… dont la fameuse visualisation « spaghetti », traditionnellement actualisée au printemps. Avec l’ajout des indicateurs pour 2021, elle s’étend désormais sur onze ans.

It’s April… and that means it’s time for a fresh bowl of #DBMS spaghetti. This year’s DBMS revenue rankings shows #cloud continuing to surge as hyperscalers solidify their market position. As always, pure-play cloud vendors are in light blue. #GartnerDA #datamanagement pic.twitter.com/zeneYRJIoy

— Adam Ronthal (@ARonthal) April 14, 2022