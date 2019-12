Batterie : la nouvelle conception d’IBM utilise l’eau de mer

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La découverte a été faite par IBM Research , où ses chercheurs travaillaient sur l’innovation en science des matériaux. Cette nouvelle conception éliminerait le besoin de métaux lourds dans la production de batteries, y compris le besoin de cobalt en métaux précieux.

Cette semaine, Apple, Tesla, Alphabet, Dell et Microsoft ont été poursuivis en justice aux États-Unis, concernant l’extraction de cobalt en Afrique.

IBM Researchers have discovered a new battery design built without heavy metals. This means we could alleviate certain environmental concerns hovering above today’s battery options.

Learn more about this discovery: https://t.co/uKuITL2cmt pic.twitter.com/LIFCRheqly

— IBM Research (@IBMResearch) December 18, 2019