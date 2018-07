Silicon Innovation Award – Lauréat de la catégorie RGPD, Value Associates se développe depuis 2014 sur le créneau des Business Apps. 3 questions à Bénédicte Daull Massart, sa CEO, et Yann Soudy, Directeur Associé.

Quelles sont les problématiques métier adressées par Values Associates ?

Yann Soudy – Nous intervenons, depuis 2007, sur le marché de la Business Intelligence et nous avons choisi en 2014 de nous étendre sur le marché de la data visualisation avec une proposition de valeur innovante sous forme de business apps sur-mesure, privilégiant l’expérience utilisateur.

Nos utilisateurs sont les collaborateurs d’entreprise qui souhaitent des outils aussi simples et performants que les applications qu’ils utilisent à titre personnel. Simple ne veut pas dire simpliste, au contraire. Le travail en amont sur les données et l’assemblage de briques techniques permettent de garantir à la fois une mise à disposition et une prise en main rapides, des temps de réponses et une performance à toute épreuve. L’ambition est que chacun de nos clients puisse se focaliser sur son cœur de métier.

Comment appréhendez-vous l’innovation ?

Bénédicte Daull Massart – Pour nous, il y a la place pour une vision optimiste des données qui ne soit ni anxiogène ou fantaisiste mais qui permette au contraire à chaque utilisateur de retrouver de l’intuition et du plaisir. Nous avons fait de ces deux ingrédients notre marque de fabrique, Ce sont eux qui guident nos efforts en matière d’innovation. Le challenge est d’autant plus fort qu’il est compliqué de faire simple et qu’il est difficile de faire adhérer l’ensemble des utilisateurs à une transformation data et digitale. Toutefois, nous croyons beaucoup dans le rebond d’idées, l’hybridation, le collectif.

Quels sont vos axes de développement ?

Bénédicte Daull Massart – Nous avons investi ces dernières années en R&D tout en construisant notre socle organisationnel et surtout en gagnant la confiance de nos clients. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu nous développer en auto financement.

Tout est prêt aujourd’hui pour une accélération de notre activité, en continuant à investir le créneau des business apps qui est encore assez mal couvert aujourd’hui. Le marché concentre ses efforts sur le B2C ; les collaborateurs en interne sont les grands oubliés.