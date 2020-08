Big Data : Cloudera pousse dans le cloud hybride

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le fournisseur spécialisé Cloudera a confirmé la disponibilité générale de Cloudera Data Platform Private Cloud (CDP Private Cloud).

Conçu pour le cloud hybride, porté par l’apprentissage machine et les conteneurs, CDP Private Cloud connecte les environnements sur site aux clouds publics. Et ce dans le respect des règles de sécurité et de conformité, selon Cloudera.

Avec CDP Private Cloud, l’entreprise américaine du Big Data entend fournir aux équipes IT une architecture hybride de données à l’échelle du pétaoctet.

CDP Private Cloud Base & Plus

Selon les promoteurs de l’offre, cette approche permet de :

– limiter les délais de production d’analyses avancées de données.

– réduire les coûts de datacenters en intensifiant l’utilisation de serveurs.

– limiter les frais de stockage et les charges fixes.

CDP Private Cloud est disponible dans les éditions Base et Plus.

L’édition Base (qui remplace CDP Data Center) inclut SDX (ou Shared Data Experience), la gestion du stockage et l’analyse classique du cycle de vie des données bare metal.

L’édition Plus ajoute des expériences analytiques « avancées » basées sur des conteneurs. L’abonnement annuel est de 400 dollars par unité de calcul (un cœur physique et 8 Go de RAM) et de 25 dollars par To de stockage.

(crédit photo © Shutterstock)