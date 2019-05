Big data : HPE boucle l’intégration de BlueData

En intégrant BlueData, HPE fournit un modèle « as a service » de déploiement associé au traitement de données massives et à l’intelligence artificielle (IA).

Six mois après le rachat de BlueData, Hewlett Packard Enterprise (HPE) officialise l’intégration de la plateforme conteneurisée EPIC au sein de son portefeuille de solutions et services (Pointnext, Appollo).

BlueData est une plateforme conçue pour automatiser les déploiements associés à l’analyse de données massives et à l’intelligence artificielle (IA), plus particulièrement à l’apprentissage automatique (machine learning).

Pour répondre aux attentes du marché, HPE va continuer à commercialiser BlueData en tant que solution logicielle autonome. De surcroît, les clients pourront toujours bénénéficier des capacités du logiciel sur toute infrastructures IT (y compris celles de Dell EMC, rival de HPE).

BlueData restera commercialisée comme une solution autonome

Milan Shetti, SVP et directeur général de HPE Storage, s’en est expliqué.

« Conjointement, HPE et BlueData vont simplifier, accélérer et rendre plus économique le déploiement de l’IA distribuée, du machine learning et de l’analytique, que ce soit sur site, dans le cloud public ou dans une architecture hybride. Cela change la donne. »