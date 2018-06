Big data : Orange Business Services absorbe Business & Décision

Le groupe Orange a finalisé l’acquisition de 59,10% du capital de Business & Decision (conseil, data et intégration IT). Une offre publique d’achat sur le restant du capital de l’entreprise de services devrait suivre.

Initié au printemps 2017, confirmé l’automne dernier, le rapprochement entre Orange Business Services et Business & Décision est pratiquement bouclé.

Le groupe Orange a annoncé mardi 5 juin avoir finalisé, via sa filiale Network Related Services (NRS), l’acquisition au prix de 7,70 euros par action de 59,10% du capital de Business & Décision. La famille du fondateur, feu Patrick Bensabat, détenait auparavant majoritairement l’entreprise française de conseil et services IT. Orange bénéficie également de promesses croisées sur 4,88% du capital restant à la famille Bensabat. L’opération représente un montant global de près de 36 millions d’euros.

Le directeur exécutif d’Orange Business Services, Helmut Reisinger, s’en félicite. Cette acquisition vient « renforcer significativement les activités d’Orange Business Services dans la gouvernance et l’analyse des données en France et à l’international », a-t-il déclaré.

À la suite de cette opération, Orange ambitionne de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat simplifiée portant sur la totalité des actions Business & Decision encore disponibles. Une offre au prix de 7,93 euros par action Business & Decision. La société serait ainsi valorisée 62,5 millions d’euros.

Science des données

Orange a également annoncé la nomination des quatre nouveaux membres du conseil de Business & Decision : une administratrice indépendante (Catherine Daneyrole) et trois représentants d’Orange (Thierry Bonhomme, Béatrice Felder, Jean-Michel Thibaud).

Le nouveau conseil ainsi formé a nommé Béatrice Felder directrice générale et Valérie Lafdal directrice générale déléguée en charge des activités France de Business & Decision.

« La data et le numérique » sont des domaines clés pour Business & Decision, a souligné Béatrice Felder. L’entreprise va désormais bénéficier « de l’étendue des compétences d’opérateur/intégrateur d’Orange Business Services. Et ce dans l’internet des objets, le cloud computing, la cybersécurité et le développement applicatif. Et de l’envergure internationale de son réseau commercial pour accompagner les multinationales ».

