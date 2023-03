Bill Gates : « L’ère de l’IA a commencé »

L’ancien PDG et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a salué l’arrivée « époustouflante » du modèle GPT d’OpenAI .

Dans un article de blog , Gates affirme avoir vu, au cours de sa vie, « deux démonstrations de technologie qui m’ont semblé révolutionnaires ».

Le premier a été l’arrivée de l’interface utilisateur graphique en 1980, « le précurseur de tous les systèmes d’exploitation modernes, y compris Windows ».

« La deuxième grande surprise est survenue l’année dernière » écrit Bill Gates.

« Je rencontre l’équipe d’OpenAI depuis 2016 et j’ai été impressionné par leurs progrès constants. À la mi-2022, j’étais tellement enthousiasmé par leur travail que je leur ai lancé un défi : former une intelligence artificielle pour réussir un examen de biologie de niveau avancé. »

« Rendez-le capable de répondre à des questions pour lesquelles il n’a pas été spécifiquement formé. J’ai choisi l’examen AP Bio parce que le test est plus qu’une simple régurgitation de faits scientifiques – il vous demande de réfléchir de manière critique à la biologie. » écrit-il. « Si vous pouvez faire cela, dis-je, alors vous aurez fait une véritable percée.»

Quand GPT réussit l’examen AP Bio

Bill Gates s’attendait à ce que ce défi occupe l’équipe «pendant deux ou trois ans. Ils l’ont terminé en quelques mois seulement.»

« En septembre, lorsque je les ai rencontrés à nouveau, ils posaient 60 questions à choix multiples de l’examen AP Bio à GPT et il a obtenu 59 bonnes réponses » , écrit Gates.

« Ensuite, il a écrit des réponses exceptionnelles à six questions ouvertes de l’examen. Nous avons demandé à un expert extérieur de noter le test, et GPT a obtenu un 5 – le score le plus élevé possible, et l’équivalent d’un A ou A + dans un cours de biologie de niveau collégial.»

« Une fois qu’il a réussi le test, nous lui avons posé une question non scientifique : » Que dites-vous à un père avec un enfant malade ? » . Il a écrit une réponse réfléchie qui était probablement meilleure que ce que la plupart d’entre nous dans la salle auraient donné. Toute l’expérience a été époustouflante..»

« Je savais que je venais de voir l’avancée technologique la plus importante depuis l’interface utilisateur graphique », écrit-il. « Cela m’a inspiré à réfléchir à tout ce que l’IA peut accomplir au cours des cinq à 10 prochaines années. »

GPT : avancée technologique majeure depuis l’interface utilisateur graphique

« Le développement de l’IA est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile », écrit Gates. « Cela va changer la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, obtiennent des soins de santé et communiquent entre eux. Des industries entières vont se réorienter autour d’elle. Les entreprises se distingueront par la façon dont elles l’utiliseront.»

Rappelons que Microsoft est un des principaux soutien d’OpenAI. Outre le fait qu’il soit le fournisseur exclusif de l’infrastructure de calcul d’OpenAI, l’éditeur de Windows a annoncé en janvier dernier « investissement pluriannuel à plusieurs milliards de dollars ».

Le premier avait injecté 1 Md$ dans OpenAI en 2019. Puis avait remis au pot en 2021. Cette fois, la mise atteindrait les dix milliards. Le deal serait d’autant plus complexe que l’est la structure d’OpenAI.

Ce dernier dispose bien d’une branche à but lucratif, mais ses profits sont plafonnés. Microsoft récupérerait presque la moitié des bénéfices… jusqu’à, donc, une certaine limite de ROI. Le reste ira à la fondation OpenA

Avec Tom Jowitt – Silicon.co.uk