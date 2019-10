Bill McDermott rebondit à la tête de ServiceNow

Bill McDermott ne sera pas longtemps resté loin des fonctions dirigeantes.

Le 10 octobre, l’intéressé lâchait officiellement les rênes de SAP*.

Le voilà désormais annoncé à la tête de ServiceNow « d’ici à la fin de l’année 2019 ».

Il succédera à John Donahoe (en photo ci-contre).

Ce dernier prendra pour sa part la direction de Nike le 13 janvier prochain, tout en restant au conseil d’administration de ServiceNow jusqu’à la fin de son mandat en juin 2020.

La transition se fait dans un contexte de croissance en ralentissement pour l’éditeur américain spécialiste de l’ITSM (gestion de service informatique modulaire). Les résultats du 2e trimestre l’ont illustré.

L’action ServiceNow cotait à un peu plus de 228 $ hier en fermeture sur le NYSE. Elle avait brièvement dépassé les 300 $ au mois de juillet, soit plus de trois fois sa valeur à la prise de fonction de John Donahoe.

* Bill McDermott a passé le témoin au duo Christian Klein – Jennifer Morgan. Le premier occupait auparavant la direction opérationnelle de SAP. La seconde dirigeait le Cloud Business Group.

Photo d’illustration © ServiceNow & SAP SE / Andreas Pohlmann

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.