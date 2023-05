Bing et Edge alimentés par l’IA : Microsoft lance la version « Open Preview »

Microsoft a annoncé ce 4 mai que toute personne possédant un compte Microsoft peut désormais utiliser la nouvelle version de son moteur de recherche Bing, qui comprend un chatbot alimenté en partie par un modèle d’intelligence artificielle OpenAI.

Début février, Redmond avait annoncé qu’il dotait son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge d’une IA de même ascendance que ChatGPT, disponible pour certains utilisateurs sur liste d’attente.

Cette IA n’est pas ChatGPT, mais elle y ressemble. Il s’agit effectivement d’un modèle fondé sur le même substrat (GPT-3.5), mais adapté à la recherche web. Microsoft y a ajouté une forme de filet de sécurité reposant sur un autre modèle (Prometheus) chargé des tâches de modération.

» En seulement 90 jours, nos clients se sont engagés dans plus d’un demi-milliard de chats (…).

Nous avons également vu des personnes créer plus de 200 millions d’images avec Bing Image Creator. Au total, Bing a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et les installations quotidiennes de l’application mobile Bing ont été multipliées par 4 depuis son lancement. » se félicite Yusuf Mehdi, directeur du marketing grand public chez Microsoft.

Bing et Edge à la sauce ChatGPT

« Nous avons lancé le nouveau Bing pour vous apporter de meilleurs résultats de recherche, des réponses à vos questions, la possibilité de créer et de composer, et avec un nouveau niveau de facilité d’utilisation en pouvant discuter en langage naturel. » écrit-il.

Announcing the next generation of AI-powered Bing & Edge! New image & video answers, chat history, share & export, and coming soon multimodal and plugins support. https://t.co/RB1b3liZEK pic.twitter.com/Hl5mLL9dTa — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) May 4, 2023

Au rayon des principales évolutions, cette version de Bing et Edge en "Open Preview " propose de :

> Passer de la recherche et du chat en mode texte à un mode plus visuel avec des réponses riches en images/vidéos et bientôt, un nouveau support multimodal.

" Nous introduisons des réponses plus riches et plus visuelles, y compris des tableaux et des graphiques et une mise en forme mise à jour des réponses, vous aidant à trouver plus facilement les informations que vous recherchez. " indique Yusuf Mehdi

> Passer de sessions de chat/recherche à usage unique à des expériences de productivité multi-sessions avec historique de chat et chats persistants dans Edge.

" Deux des fonctionnalités les plus demandées sont le maintien de l'accès à votre historique de chat et la possibilité de partager et d'exporter. Dans peu de temps, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté et revenir aux chats précédents dans le chat Bing avec l'historique des chats ." précise-t-il.

> Ouvrir les capacités de la plate-forme afin que les développeurs et les tiers

" Nous intégrerons bientôt des plug-ins tiers dans l'expérience de chat Bing en créant une plate-forme pour les développeurs" indique Yusuf Medhi en renvoyant à la prochaine conférence Build 2023 qui doit se dérouler du 23 au 25 mai prochain.