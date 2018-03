Bitcoin : des centaines de serveurs subtilisés pour du minage en Islande

La police islandaise n’a jamais vu cela : 600 serveurs exploités pour le minage du bitcoin ont été subtilisés dans des data centers entre décembre et janvier. Deux des quatre vols de matériel sont survenus sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de la capitale Reykjavik.

Une série de “braquages” atypiques digne du crime organisé. 11 individus suspectés d’être impliqués dans ce vol d’ordinateurs dédiés au minage ont été appréhendés, évoque Silicon.co.uk.

Le montant du préjudice “hardware” s’élève à deux millions de dollars, selon AP. Mais c’est plutôt le potentiel de l’activité du minage dans le processus de validation des transactions en bitcoin, source de profit potentiel, qui a intéressé le gang.

La police islandaise semble avoir remonté la piste des braqueurs en scrutant les hausses de niveaux de consommation électrique associée aux serveurs puissants exploités pour le minage avec la collaboration d’opérateurs télécoms qui exploitent des services d’accès Internet, de fournisseurs de solutions de stockage et de compagnies d’électricité.

Difficile de rester discret au regard des ressources énergétiques nécessaires. Illustration : HS Orka – du nom d’une compagnie locale d’électricité – a observé en février une forte hausse de la consommation électrique liée au minage des cryptomonnaies. Elle est équivalente à celle de 348 000 foyers en Islande.

L’essor des cryptomonnaies (on en recense 1400 comme le bitcoin pour une valeur de plus de 700 milliards de dollars selon Les Echos) et des déclinaisons blockchain suscitent l’intérêt des pirates informatiques mais aussi de profils plus traditionnels de criminels.

Des activités malveillantes comme le cryptojacking se développent de manière connexe (voir article sur ITespresso.fr).

(Photo credit: Tom Raftery on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA)