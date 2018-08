Black Hat 2018 : 5 tendances clés de cybersécurité

L’édition 2018, la 21e, de la conférence Black Hat USA a lieu cette semaine à Las Vegas (Nevada). Plus de 17 000 professionnels de la sécurité informatique et du renseignement échangent entre eux et testent de nouveaux produits et services.

Automatisation, intelligence artificielle, protection des données et des infrastructures critiques à l’heure de la mutiplication des terminaux et objets connectés sont au coeur des débats, rapporte CRN. Voici 5 grandes tendances mises en exergue :

SOAR, IA, Data, logistique, IOT

1. Vers une prochaine génération de solutions d’orchestration et d’automatisation de gestion des incidents de sécurité (SOAR – Security Orchestration and Automation Response).

2. Montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) et des capacités d’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA – User and Entity Behavior Analytics) basée sur l’apprentissage automatique (Machine Learning).

3. Investissements en hausse des entreprises dans la protection des données et la gestion des accès. L’évolution du cadre réglementaire (RGPD – Règlement général sur la protection des données, directive e-Privacy…) explique la tendance.

4. La chaîne d’approvisionnement et la logistique sont fortement menacées (attaques par rançongiciels (ransomwares) et malwares destructeurs, menaces persistantes…). Et les tierces parties de la chaîne peuvent également être des cibles.

5. La surface d’attaque augmente encore avec l’internet des objets (IoT).

(crédit photo © shutterstock.com)