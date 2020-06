Black Lives Matter : la tech américaine se mobilise

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cisco Live 2020 ? Ce ne sera pas pour tout de suite. L’événement, 100 % virtuel, qui devait se tenir ces 2 et 3 juin a été reporté in extremis. Cisco promet de communiquer de nouvelles dates « dans quelques jours ». Une seule certitude : ce sera en juin.

« Nous vous encourageons à mettre ces moments à profit pour […] progresser vers un monde meilleur, plus inclusif », explique le groupe américain.

En toile de fond à ces déclarations, la situation aux États-Unis. Émeutes et rassemblements secouent le pays après la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police. La pandémie de coronavirus a également pesé dans la balance, affirme Chuck Robbins. « La souffrance, la frustration, la colère est si grande [que] beaucoup d’entre nous ont besoin de temps pour souffler », annonce le principal dirigeant de Cisco.

L’intéressé avait annoncé, lundi, le déblocage d’une enveloppe de 5 millions de dollars à destination de diverses organisations dont l’Equal Justice Initiative et Color of Change.

At Cisco, we stand in solidarity with those taking action to eradicate systemic racism and inequality. Cisco CEO @chuckrobbins announced a $5M donation to @eji_org , @NAACP_LDF , @ColorofChange , @Blklivesmatter and our Fighting Racism and Discrimination Fund. #BlackLivesMatter

Du côté de Sony, on a aussi choisi de reporter un événement. En l’occurrence, celui dédié à la PlayStation 5 et qui devait avoir lieu le 4 juin. Le groupe japonais a officialisé sa décision lundi, sans fixer de nouvelle date. « Nous ne pensons pas que ce soit le moment de célébrer. Pour le moment, nous souhaitons prendre du recul et laisser s’exprimer les voix qui comptent. »

Le compte Twitter @PlayStation avait émis, quelques heures plus tôt, un appel à « œuvrer pour un avenir fait d’empathie et d’inclusion ». Le compte @Xbox lui avait répondu « Nous sommes avec vous », dans la lignée d’un autre tweet de la même teneur.

We stand together 💙💚 https://t.co/HMZNHeNzLd

Xbox stands together with our fans, creators, colleagues, friends, and the entire African American & Black Community against systemic racism and injustice.

We are proud to join with @Microsoft in amplifying Black and African American voices. https://t.co/sHrXqf454y

— Xbox (@Xbox) June 1, 2020