Blockchain et cloud computing : Oasis Labs veut séduire les entreprises avec sa plate-forme

Oasis Labs a pour objectif d’être disruptif dans le domaine lui-même disruptif de la blockchain.

Une ambition qui a séduit les investisseurs, puisque la start-up fondée en 2018 vient de lever 45 millions de dollars.

Premier investissement d’a16z crypto

Le panel d’investisseurs comprend, entre autres, a16z crypto, Accel, Binance DCVC (collecte de données), Capital Electric, Fondation Capital, Metastable, Pantera et Polychain. Il s’agit du premier investissement d’a16z crypto (le fonds de capital-risque de 300 millions de dollars dédié aux investissements dans des sociétés spécialisées dans les crypto-monnaies et les protocoles basés sur la blockchain), selon Dawn Song, P-DG d’Oasis Labs.

Oasis Labs se compose d’une équipe de chercheurs chevronnés en sécurité des Université de Californie, Berkeley et du MIT.

Du cloud computing sous le sceau de la blockchain

Le fruit de leur travail consiste en un projet cryptographique qui combine des logiciels et du matériel sécurisés pour permettre des contrats intelligents (smart contracts) préservant la confidentialité.

Présenté comme un trait d’union entre Ethereum et AWS (Amazon Web Services), le projet d’Oasis Labs doit permettre de vendre de la puissance de calcul sur un registre sécurisé par cryptographie.

Il s’agit également de surmonter les limitations de performance, de sécurité et de confidentialité qui ont empêché une plus large adoption de blockchain à ce jour.

Pour ce faire, la plate-forme d’Oasis Labs s’articule autour de deux idées. Tout d’abord, il est question de fournir des capacités de traitement avec des performances bien supérieures à celles des systèmes existants, même pour des applications complexes. Par ailleurs, Oasis Labs se targue d’apporter un niveau élevé de protection en termes de confidentialité et de sécurité auparavant impossible sur une blockchain.

Dissiper les inquiétudes

«Les blockchains sont prêts à révolutionner une grande partie de notre vie, mais de nombreux développeurs et organisations ont des inquiétudes compréhensibles concernant les limitations de performances et de confidentialité qui entravent actuellement leur capacité à adopter la technologie», a déclaré Dawn Song, PDG d’Oasis Labs. «La plate-forme Oasis vise à aider les utilisateurs à exploiter et à reprendre le contrôle de leurs données tout en offrant des performances et des fonctionnalités de confidentialité supérieures, notre objectif étant de créer un Internet décentralisé évolutif et sécurisé qui privilégie les utilisateurs. »

L’ensemble doit se traduire par des services sophistiqués, intensifs en termes de calcul et de confidentialité, tels que l’apprentissage automatique sur la blockchain.

«L’Internet d’aujourd’hui connaît une croissance significative lorsqu’il s’agit de fournir des protections efficaces en matière de sécurité et de confidentialité, ce qui est aggravé par la montée en puissance de services à forte intensité de données comme l’IA», explique Jake Flomenberg, associé au sein d’Accel. “Dans le même temps, c’est la possibilité d’être plus efficace dans le web de la prochaine phase de produits et d’innovation. Oasis Labs est en train de forger un nouveau chemin de livraison de données en fournissant une plateforme blockchain haute performance qui remodèlera l’avenir du cloud. ”

Dès à présent, Oasis Labs invite les développeurs à demander l’accès à leur testnet privé.

(Crédit photo : @Oasis Labs)