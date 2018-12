Blockchain : Huawei lance globalement Cloud Blockchain Service

Après la commercialisation du service pour la Chine début octobre, Huawei lance globalement son service blockchain BCS (Blockchain Service).

Hyperledger et Kubernetes au coeur de BCS

Accessible depuis le site Web international de Huawei Cloud, la nouvelle offre permet aux entreprises de développer, déployer et gérer des applications blockchain (DApps pour Decentralized Blockchain).

Reposant sur le framework Hyperledger Fabric 1.1 et le service de déploiement de conteneurs Kubernetes, BCS offre une configuration simple et un déploiement en quelques minutes.

Pas étonnant puisqu’en 2016, la firme chinoise avait rejoint le projet open source Hyperledger hébergé par la Linux Foundation. Huawei a été un contributeur notable à ce projet.

Un vaste champ d’exploitation du service

Les développeurs et les entreprises peuvent utiliser le service blockchain de la société dans les applications de données, l’Internet des objets (IoT), l’authentification d’identité, la preuve d’informations, les soins de santé à distance et la gestion des dispositifs IoT.

Huawei Cloud travaille également au développement de sa plate-forme blockchain afin d’offrir un support technique aux entreprises développant des applications et des solutions blockchain.

Un des avantages souligné dans le communiqué de presse est le faible coût de déploiement et la réduction des coûts d’exploitation et de maintenance grâce à la gestion unifiée et à ses protections en matière de sécurité et de confidentialité.