Blockchain : IBM TradeLens fait de nouveaux adeptes

Les armateurs Hapag-Lloyd et ONE ont rejoint la plateforme de gestion des flux logistiques basée sur la blockchain conçue par IBM et A.P. Moller – Maersk.

Développée conjointement par IBM et A.P. Moller – Maersk, la plateforme logistique basée sur la blockchain TradeLens s’ouvre à de nouveaux industriels.

Le groupe français CMA CGM et l’armateur suisse MSC ont sauté le pas. Plus récemment, les armateurs allemand Hapag-Lloyd et japonais Ocean Network Express (ONE), respectivement cinquième et sixième groupes mondiaux du transport maritime de conteneurs, ont rejoint ce projet.

Une plateforme portée par la technologie décentralisée de gestion des transactions.

Initiée en 2017, TradeLens a été officiellement lancée en 2018. Le groupe informatique américain IBM et l’armateur danois A.P. Moller – Maersk avait alors pour ambition de « moderniser les écosystèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale ».

Hapag-Lloyd et ONE

Les nouveaux entrants, Hapag-Lloyd et ONE, exploiteront chacun un nœud blockchain, participeront à un consensus pour valider les transactions, hébergeront des données et assumeront un rôle d’acteurs de confiance pour le réseau.

Les deux sociétés seront représentées au sein du conseil consultatif de TradeLens.

Avec ces arrivées, la portée commerciale de la plateforme s’étend maintenant à plus de la moitié du transport maritime mondial de conteneurs », ont déclaré les partenaires.

Un moyen pour IBM de conforter ses investissments dans la blockchain.