Blockchain : Microsoft rejoint le consortium Hyperledger

Microsoft a rejoint, cette semaine, les rangs de Hyperledger, le consortium emmené par son concurrent IBM.

A @linuxfoundation community that focuses on #opensource implementations of emerging specifications and standards for #blockchain and distributed ledgers.

Un ralliement qui fait suite au rapprochement entre Hyperledger et l’Enterprise Ethereum Alliance (EEA), dont Microsoft est membre fondateur.

Annoncé en octobre 2018, il concrétisait les liens établis entre les projets d’Hyperledger et la blockchain Ethereum. En particulier, la prise en charge, sur le framework Sawtooth, de l’EVM (machine virtuelle Ethereum).

Sept autres organisations rejoignent Hyperledger parallèlement à Microsoft.

C’est le cas de Salesforce, qui a récemment présenté sa première offre blockchain.

Surprise : la fondation Ethereum rejoint également le consortium Hyperledger.

The Ethereum Foundation is proud to lend our support to the efforts of both the @EntEthAlliance and @Hyperledger through our membership today. Together, we’ll continue to drive forward #Ethereum‘s progress and adoption.

— Ethereum (@ethereum) June 18, 2019