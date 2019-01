Blockchain : 7 universités travaillent sur système de crypto-monnaie pour concurrencer Visa

Résoudre les problèmes d’évolutivité et de performances de la blockchain pour rassurer les investisseurs et les clients, c’est l’objectif de Unit-e, une application de crypto-monnaie dont le système de paiement est basé sur la blockchain.

Présenté à Davos et lancé au second semestre de cette année, ce projet pourrait directement concurrencer les réseaux financiers traditionnels tels que VisaNet de Visa en termes de capacité transactionnelle. On évoque ainsi un nombre compris entre 5 000 et 10 000 transactions par seconde ! À titre de comparaison, les réseaux de Visa traitent en moyenne environ 1 700 transactions par seconde.

Créer un réseau de paiement en ligne

Derrière ce projet, il y a la Fondation DTR (Distributed Technology Research), une organisation suisse à but non lucratif, et son ambition de créer un réseau bancaire non centralisé et évolutif est soutenue par sept prestigieuses universités, dont le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Université de Stanford ou encore l’Université de Californie à Berkeley.

Leurs travaux visent à profiter de la blockchain et de la crypto-monnaie pour créer un réseau de paiement en ligne qui allie performance, confidentialité et évolutivité. Pour cette fondation, Unit-e pourrait être aussi révolutionnaire que l’arrivée de l’e-mail il y a plusieurs décennies.