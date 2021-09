Blue Prism va s’adosser à TIBCO : cap vers l’hyperautomatisation

L’aventure solo de Blue Prism touche à sa fin. L’éditeur britannique ne devrait plus échapper au fonds Vista Equity Partners. Ce dernier compte s’en emparer pour l’équivalent d’environ 1,3 million d’euros, en cash. Et le fusionner avec une autre société de son portefeuille : TIBCO.

Pour l’ensemble qui en résultera, un maître mot : l’hyperautomatisation. Sur ce volet, Blue Prism se montre moins agile que la concurrence. Gartner est en tout cas de cet avis. Et le signale dans son dernier Magic Quadrant de la RPA. En citant notamment le low-code et les API.

Dans ce même Quadrant, Blue Prism n’a pas progressé d’une année à l’autre sur l’axe « vision ». Il a par ailleurs reculé sur l’axe « exécution ». Ses deux grands rivaux établis (UiPath et Automation Anywhere) connaissent une dynamique plus favorable. Idem pour Microsoft, qui s’est invité dans le wagon de tête. Et pour Servicetrace… dont Salesforce s’est récemment emparé.

Au-delà du retard technologique, il y a des indicateurs financiers :

Le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires

Blue Prism prévoit d’engranger 167 M£ sur son exercice 2021 (à achever le 31 octobre), soit 18 % de plus qu’en 2020. L’année précédente, le taux était déjà en recul, mais s’élevait encore à 46 %.

Un EBITDA prévisionnel 2021 dans le rouge (-14 à -19 M£)

« Sur l’année écoulée, avec l’intensification de la concurrence et la crise Covid, Blue Prism n’a pas connu la relance escomptée », résume Vista dans le document relatif à l’acquisition.

